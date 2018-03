மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து 50 இடங்களில் ரயில் மறியல்

திருவாரூர்: காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் ஏப்ரல் 5-ம் தேதி 50 இடங்களில் ரயில் மறியல் போராட்டம் நடத்தப்போவதாக தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க பொதுச்செயலாளர் சண்முகம் அறிவித்துள்ளார். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய அரசை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தப்போவதாக அறிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

