அதிமுக எம்பிக்கள் ராஜினாமா செய்தால் திமுக எம்பிக்களும் ராஜினாமா செய்வார்கள்.. ஸ்டாலின் அதிரடி

சென்னை: அதிமுக எம்பிக்கள் ராஜினாமா செய்தால் திமுக எம்பிக்களும் ராஜினாமா செய்வார்கள் என ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது அதிமுக எம்.பி.க்கள் அனைவரும் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார். அதிமுக எம்பிக்கள் ராஜினாமா செய்தால் திமுக எம்பிக்கள் ராஜினா செய்வார்கள் என்றும் அவர் கூறினார்.

அதிமுக எம்.பி. முத்துக்கருப்பன் ராஜினாமா செய்வதை வரவேற்கிறேன் என்று ஸ்டாலின் தெரிவித்தார். காவிரி விவகாரத்தில் என்ன அழுத்தம் கொடுத்தாலும் மோடி செவி சாய்க்கமாட்டார் என்றும் ஸ்டாலின் கூறினார்.

