சிபிஎஸ்இ தேர்வுகளை புறக்கணியுங்கள்; தவறு செய்துவிட்டு மாணவர்கள் மேல் சுமையை ஏற்றுவதா?-ராஜ்தாக்கரே காட்டம்

10,12-ம் வகுப்பு கேள்வித்தாள் வெளியான விவகாரத்தில் சிபிஎஸ்சி நடத்தும் மறுதேர்வுகளை மாணவர்களும், பெற்றோர்களும் புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று மஹாராஷ்டிரா நவநிர்மான் சேனா கட்சியின் தலைவர் ராஜ் தாக்கரே வலியுறுத்தியுள்ளார்.

சிபிஎஸ்இ 10ம்வகுப்பு கணிதம், 12-ம் வகுப்பு பொருளாதாரம் பாடங்களின் கேள்வித்தாள் கடந்த செவ்வாய்கிழமை வாட்ஸ்அப்பில் வெளியானது. இதையடுத்து, இந்த தேர்வுகளுக்கு மறுதேர்வு நடத்தப்படும் என்று சிபிஎஸ்இ அறிவித்தது.

சிபிஎஸ்இ அமைப்பின் அறிவிப்பை எதிர்த்து மாணவர்கள் டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். சிபிஎஸ்இயின் பொறுப்பற்ற செயலுக்கு மாணவர்கள் ஏன் பொறுப்பேற்க வேண்டும், மீண்டும் மறுதேர்வு ஏன் எழுதவேண்டும் எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

இந்நிலையில் மஹாராஷ்டிரா நவநிர்மான் சேனா அமைப்பின் தலைவர் ராஜ் தாக்கரே மும்பையில் மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் மத்தியில் இன்று பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

கேள்வித்தாள் வெளியாகாமல் பாதுகாப்பாகவைத்திருக்க வேண்டிய பொறுப்பு அரசுக்கு இருக்கிறது. சிபிஎஸ்இ தவறு செய்துவிட்டு, அந்த சுமையை மறுதேர்வு என்ற முறையில் மாணவர்களுக்கு மேலும் சுமையாக அமையும்.

மாணவர்கள் எந்த தவறும் செய்யாத பட்சத்தில், அவர்கள் மீண்டும் மறுதேர்வு எழுத வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கிறது.

மஹாராஷ்டிராவில் உள்ள அனைத்து சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள், அவர்களின் பெற்றோர் மட்டுமன்றி நாடுமுழுவதும உள்ள சிபிஎஸ்இ மாணவர்கள், அவர்களின் பெற்றோருக்கும் நான் கோரிக்கைவிடுப்பது என்னவென்றால், எந்த சூழலிலும் உங்களின் குழந்தைகளை மறுதேர்வு எழுத அனுமதிக்காதீர்கள். இப்போது நீங்கள் இதற்கு அடிபணிந்து நடக்கத் தொடங்கினால், எதிர்காலத்தில் இதைக்காட்டிலும் பல விஷயங்களுக்கு அடிபணிந்து நடக்க வேண்டியது இருக்கும்.

கேள்வித்தாள் வெளியான இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தெளிவான நிலைப்பாட்டை அறிவிக்க வேண்டும். சிபிஎஸ்இ செய்த தவறுகளுக்கு மாணவர்கள் ஏன் பாதிக்கப்பட வேண்டும். இப்போது அரசின் உத்தரவுகளுக்கு பெற்றோர் பணிந்து மீண்டும் மறுதேர்வு எழுத குழந்தைகளை அனுமதித்தால்,எதிர்காலத்தில் நடக்கும் தவறுகளுக்கும் இதேபோன்று நீங்கள் பணிய வேண்டியது இருக்கும்

இவ்வாறு ராஜ்தாக்ரே பேசினார்.

Source: The Hindu

English summary

Ignore the options after CBSE exams; Had made a mistake over the burden of students, earuvatha?-rajdhakre show

10, 12-STD questionnaire conducted by the maruthervu on the issue of the release of sibi essi weed students and parents p