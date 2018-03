தாராபுரத்தில் கோவில் திருவிழாவில் பட்டாசு பொறி பட்டு 3 வீடுகளில் தீ

திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் கோவில் திருவிழாவின் போது பட்டாசு வெடித்ததில் தீப்பொறிப்பட்டு குடிசை வீடுகளுக்கு பரவியது. நாகராஜ் என்பவர் வீட்டில் பற்றிய தீ அடுத்தடுத்து 2 வீடுகளில் பரவியது. பரவிய தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் தீயணைப்பு வீரர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Dharapuram In Kovil thiruvizha Fireworks fire in 3 houses collapse

Dharapuram in Tirupur: Tirupur district exploded during the temple festival Fireworks spark silk