நெல்லை அருகே போலீஸ் விசாரணையின் போது கைதி உயிரிழப்பு

நெல்லை: நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே போலீஸ் விசாரணையின் போது கைதி உயிரிழந்துள்ளார். கோடாரன்குளத்தை சேர்ந்த முருகேசன் என்பவர் உயிரிழந்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

