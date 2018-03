கொலை வழக்கில் 5 பேர் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் சிறையிலடைப்பு

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் முத்தழகுபட்டியில் சக்திவேல் என்பவர் கொல்லப்பட்ட வழக்கில் கைதான 5 பேர் மீது குண்டாஸ் சட்டம் பாய்ந்துள்ளது. ஜான் விவேக்மணி, ஆரோக்கிய தீபன் பென்னிடோ, அந்தோணி டேவிட் டேனி, அமல்ராஜ், அலெக்ஸ்ராஜ் ஆகியோர் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

Source: Dinakaran

