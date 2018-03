சென்னையில் 200 மின்சார பஸ்கள்; தமிழகத்தில் நவீன வசதிகளுடன் 5 ஆயிரம் புதிய பஸ் விடப்படும் : அமைச்சர் தகவல்

திருச்சி: தமிழ்நாடு அரசு போக்கு வரத்து கழகம் கும்பகோணம் கோட்டம் சார்பில் திருச்சி மலைக்கோட்டை கிளையில் டீசல் செயல் திறனில் சாதனை புரிந்த பணியாளர்களுக்கு பரிசு வழங்கும் விழா நேற்று நடைபெற்றது. போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் டீசல் செயல் திறனில் சாதனை படைத்த டிரைவர், கண்டக்டர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப பணி யாளர்கள், அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட 500 பேருக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கி பேசியதாவது:- ஜெயலலிதா தமிழக முதல்வராக இருந்த போது 2 ஆயிரம் புதிய பஸ்களை விட உத்தரவிட்டிருந்தார். அத்துடன் தற்போது முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி தாக்கல் செய்த பட்ஜெட்டில் 3 ஆயிரம் புதிய பஸ்களை விட நிதி ஒதுக்கீடு செய்தார். இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் நவீன வசதிகளுடன் தனியார் பஸ்களுடன் போட்டி போடும் வகையில் 5 ஆயிரம் புதிய பஸ்கள் தமிழகத்தில் விடப்படும்.

மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள போக்குவரத்து சட்டம் அரசு போக்குவரத்து கழக தொழிலாளர்களை பாதிப்படைய செய்யும் என்பதால் அதில் சில திருத்தங்களை செய்யவேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து உள்ளோம். திருத்தங்கள் செய்யப்படவில்லை என்றால் அந்த சட்டத்தை தமிழகம் கடுமையாக எதிர்க்கும். இதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம். இவ்வாறு எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் பேசினார். பின்னர் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் நிருபர்களிடம் கூறுகையில், ‘தமிழகத்தில் மின்சார பஸ்களை இயக்குவதற்கான ஒப்பந்தம் போடப்பட்டு உள்ளது. முதல் கட்டமாக சென்னையில் 200 மின்சார பஸ்கள் இயக்கப்படும். அதன் பின்னர் மற்ற நகரங்களுக்கு விரிவு படுத்தப்படும். வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தொழிலாளர்கள் மீது எடுக்கப்பட்டது துறை ரீதியான நடவடிக்கை. இதை திரும்ப பெறவேண்டும் என கோரி தொழிற்சங்க தலைவர்கள் மனு கொடுத்து உள்ளனர். இதுபற்றி பற்றி முதல்வருடன் பேசி முடிவு செய்யப்படும்’ என்றார்.

