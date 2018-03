தீண்டாமை சுவர் விவகாரம் மலையில் போராடியவர் நெஞ்சுவலியால் மரணம்

பேரையூர்: தீண்டாமை சுவரை அகற்ற வலியுறுத்தி மலையில் குடியேறி போராட்டம் நடத்தியவர்களில் ஒருவர் நேற்று நெஞ்சுவலியால் உயிரிழந்தார். மதுரை மாவட்டம், பேரையூர் அருகே சந்தையூர் இந்திரா காலனியில் உள்ள தீண்டாமை சுவரை அகற்றக்கோரி கிராம மக்களில் ஒரு பிரிவினர், கடந்த 2 மாதங்களாக மலையில் குடியேறி போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். நேற்று காலை 7 மணியளவில் மலையில் சந்தையூர் இந்திரா காலனியை சேர்ந்த பழனிமுருகன் (44) என்பவருக்கு நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டது. உடனே பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார், அவரை பேரையூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த டாக்டர்கள் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். தகவலறிந்து அங்கு உசிலம்பட்டி வருவாய் கோட்டாட்சியர் சுகன்யா மற்றும் போலீசார் வந்தனர். பின்னர் பழனிமுருகன் உடலை உசிலம்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதுகுறித்து போராட்டக்காரர்கள் கூறுகையில், ‘‘மலையில் இருந்தபோது பழனிமுருகன், ‘‘எனது பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் பாழாய் போய் விட்டது. நமக்கு எப்போதும் நீதி கிடைக்காது. காலம் முழுவதும் இந்த மலையிலேயே மடிந்து போக வேண்டியதுதான்’’, என்று கடந்த 2 நாட்களாக புலம்பி கொண்டு இருந்தார்’’ என்றனர். இறந்த பழனிமுருகனுக்கு மனைவியும், 2 மகன்களும், ஒரு மகளும் உள்ளனர்.

Source: Dinakaran

