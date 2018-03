கணவரின் மது பழக்கத்தால் 3 வயது மகளுடன் தீக்குளித்து தாய் தற்கொலை

திருவாரூர்: பேரளம் அருகே கணவரின் மது பழக்கத்தால், 3 வயது மகளை எரித்து கொன்று தாய் தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். திருவாரூர் மாவட்டம் பேரளம் அருகே உள்ள கொத்தவாசல் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் மாரியப்பன்(30). கூலி தொழிலாளி. இவருக்கும் கோகிலா(25) என்பவருக்கும் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு சபிதா (3) என்ற மகள் உண்டு. மாரியப்பன் அடிக்கடி மது குடித்துவிட்டு வருவதை கோகிலா கண்டித்ததால், அவர்களுக்கிடையே தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது. கடந்த 28ம் தேதி இரவும், மாரியப்பன் போதையில் வீட்டுக்கு வந்துள்ளார். அப்போது அவர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் மீண்டும் குடிப்பதற்காக அவர் சென்றுள்ளார். இதில் மனமுைடந்த கோகிலா வீட்டில் இருந்த மண்எண்ணெயை எடுத்து சபிதா மீதும், தன் மீதும் ஊற்றி தீ வைத்துகொண்டார். தீயில் இருவரும் பலத்த காயமடைந்தனர். இவர்களது அலறல் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினர் ஓடி வந்து தீயை அணைத்து இருவரையும் திருவாரூர் அரசு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு நேற்று இருவரும் பரிதாபமாக இறந்தனர். இதுகுறித்து பேரளம் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

If the 3-year-old daughter with husband’s alcoholism and his mother commit suicide set himself alight

Peralam near tiruvarur: three-year-old daughter by her husband’s alcoholism, and killed the mother and set himself alight, burning up the suicide p