தமிழகத்தில் உள்ள அரசு கலைக்கல்லூரிகளில் கவுரவ பேராசிரியர்கள் நியமனத்தில் முறைகேடு: பேராசிரியர்கள் குற்றச்சாட்டு

கோவை: தமிழகத்தில் உள்ள அரசு கலைக்கல்லூரிகளில் கவுரவ பேராசிரியர் பணியிடத்துக்கு 3 லட்சம் வரை பெறப்பட்டுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. தமிழக உயர்கல்வித்துறையின்கீழ் சுமார் 90 அரசு கலைக்கல்லூரிகள் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கல்லூரிகளில் அரசு நியமனம் மட்டுமின்றி, கூடுதலாக கவுரவ விரிவுரையாளர்களும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பல்கலைக்கழக மானிய குழுவிதியின்படி தேர்வு செய்யப்படும் கவுரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு 15 ஆயிரம் ஊதியமாக வழங்கப்படுகிறது. இந்தநிைலயில் மாநிலம் முழுவதும் 200 புதிய கவுரவ பேராசிரியர் பணியிடங்களை உயர்கல்வித்துறை தோற்றுவித்து உயர்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டது. இந்த பணியிடங்களை நிரப்ப, வெளிப்படையாகவே லட்சக்கணக்கில் பேரம் நடைபெற்றுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதுகுறித்து பேராசிரியர்கள் கூறியதாவது: அரசு கலைக்கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் கவுரவ பேராசிரியர்களுக்கு, அரசு நியமனங்களின்போது முன்னுரிமை வழங்கப்படும். இதனால் கவுரவ விரிவுரையாளர் பணியை பெற கடும் போட்டி ஏற்பட்டது. அந்தந்த கல்லூரி முதல்வர்களே நேர்காணல் நடத்தி, கவுரவ பேராசிரியர்களை நியமனம் செய்துகொண்டனர். இந்த நியமனத்தில் 50 ஆயிரம் முதல் 3 லட்சம் வரை பேரம் பேசப்பட்டுள்ளது. இதில் பேராசிரியர்களும் தங்களுக்கு சாதகமானவர்களை பணியில் சேர்க்க, முதல்வர்களுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது. இதுபோன்ற கட்டாயங்களில், பல கல்லூரிகளில் நியமனங்கள் இழுபறியாக உள்ளது. இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சிலர் சட்டரீதியாக பிரச்னைகளை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். எனவே இந்த விவகாரத்தில் உயரதிகாரிகள் தலையீட்டு, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

Source: Dinakaran

English summary

The Government Arts College in Tamil Nadu in the appointment of an Honorary Professor in charge: professors

Coimbatore: State in Tamil Nadu Arts Honorary Professor for upto 3 Lakhs in the workplace has been