சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் ஒரே நாளில் 59 நக்சலைட்டுகள் சரண்

சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் சுக்மா மாவட்டத்தில் 16 பெண்கள் உட்பட 59 நக்சலைட்டுகள் போலீசார் மற்றும் சி.ஆர்.பி.எப். படையினர் முன்னிலையில் சரணடைந்துள்ளனர். #Chhattisgarh #Sukma #NaxalsSurrender

ராய்ப்பூர்: சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் சுக்மா மாவட்டத்தில் 16 பெண்கள் உட்பட 59 நக்சலைட்டுகள் போலீசார் மற்றும் சி.ஆர்.பி.எப். படையினர் முன்னிலையில் சரணடைந்துள்ளனர். சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் பல மாவட்டங்களில் நக்சலைட்டுகள் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றனர். இவர்களை ஒடுக்கும் பணியில் சி.ஆர்.பி.எப், போலீஸ் அதிரடிப்படையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அங்கு நடைபெறும் துப்பாக்கிச்சண்டைகளில் அடிக்கடி உயிரிழப்பு சம்பவங்கள் நிகழ்ந்து வருகின்றன. இந்நிலையில், அம்மாநிலத்தின் சுக்மா மாவட்டத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் 59 நக்சலைட்டுகள் போலீசார் மற்றும் சி.ஆர்.பி.எப். படையினர் முன்னிலையில் சரணடைந்துள்ளதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் 16 பெண்களும் அடங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சரணடைந்தவர்கள் அனைவரும் எராபோர் பகுதியில் உள்ள கிராமங்களை சேர்ந்தவர்கள் எனவும், அவர்களில் 9 பேரை கைது செய்ய பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது எனவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். #Chhattisgarh #Sukma #NaxalsSurrender #tamilnews

Source: Maalaimalar

