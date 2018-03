மகாராஷ்டிரா முதல்வர் அலுவலகத்தில் தினமும் 18,500 கோப்பை தேநீர் விநியோகமா?: ஊழல் நடப்பதாக காங்கிரஸ் புகார்

மகாராஷ்டிரா முதல்வர் அலுவலகத்தில் தினமும் 18,500 கோப்பை தேநீர் விநியோகம் நடக்கிறது. இதில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடக்கிறது. இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று மாநில காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள் ளது.

இதுகுறித்து மகாராஷ்டிரா காங்கிரஸ் தலைவர் சஞ்சய் நிருபம், தகவல் அறியும் சட்டத்தின் கீழ் பெற்ற தகவல்களை வெளியிட்டு கூறியதாவது:

மகாராஷ்டிரா முதல்வர் அலுவலகத்தில் கடந்த 3 ஆண்டுகளில் தேநீர் விநியோகம் செய்ததற்கு மட்டும் செலவழித்த தொகை அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 2015 – 16-ம் ஆண்டில் ரூ.58 லட்சம் செலவிடப்பட்டதாகவும், 2017 -18-ம் ஆண்டில் தேநீர் விநியோகித்த வகையில் ரூ.3 கோடியே 40 லட்சம் செலவானதாகவும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்குப் பதில் கிடைத்துள்ளது. அப்படியானால், முதல்வர் அலுவலகத்தில் தினமும் சராசரியாக 18,591 கோப்பை தேநீர் விநியோகம் நடக்கிறது. இது எப்படி சாத்தியம்? முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ், எந்த வகையான தேநீர் அருந்துகிறார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். கிரீன் டீ, எல்லோ டீ ஆகியவற்றை நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனால், கோடிக்கணக்கில் செலவாகிற அளவுக்கு முதல்வரும், முதல்வர் அலுவகத்தில் பணிபுரிபவர்களும் ‘கோல்டன் டீ’ ஏதாவது குடிக்கிறார்களா என்று தெரியவில்லை.

மகாராஷ்டிராவில் விவசாயிகள் வறுமையில் செத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். முதல்வர் அலுவலகமோ மக்களின் வரிப்பணத்தை அநாவசியமாக செலவிடுகிறது. பிரதமர் மோடி தேநீர் விற்று உயர்ந்த பதவிக்கு வந்ததாகக் கூறிக் கொள்கிறார். இங்கு முதல்வர் பட்னாவிஸ் தேநீர் விநியோகத்துக்கு கோடிக்கணக்கில் செலவிடுகிறார். இருவரும் தேநீர் பெயரை சொல்லிக் கொண்டு நாட்டை ஏமாற்றி வருகின்றனர்.

இதில் திட்டமிட்ட ஊழல் நடக்கிறது. இதுகுறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் சஞ்சய் நிருபம் சரமாரியாகக் குற்றம் சாட்டினார்.

செய்தியாளர்களின் கேள்வி ஒன்று சஞ்சய் பதில் அளிக்கையில், ‘‘முதல்வர் அலுவலகத்தில் தினமும் 18,000-க்கும் மேற்பட்ட கோப்பை தேநீர் விநியோகிப்பது சாத்தியமா? அதற்கு வாய்ப்புதான் உண்டா? ஒருவேளை எல்லா தேநீரையும் மந்திராலயாவில் (தலைமை செயலகம்) உள்ள எலிகள் குடித்துவிடுகின்றன என்று நினைக்கிறேன்’’ என்று கிண்டலாகக் கூறினார்.

மகாராஷ்டிரா தலைமை செயலகத்தில் ஒரே வாரத்தில் 3 லட்சத்து 19,400 எலிகள் கொல்லப்பட்டுள்ளன. இது எப்படி சாத்தியம். எலிகளை கொல்ல வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் ஊழல் நடந்துள்ளது என்று பாஜக முன்னாள் அமைச்சர் ஏக்நாத் கட்சே குற்றம் சாட்டியிருந்தார். அதற்கு அமைச்சர் பதில் அளிக்கையில், ‘‘3 லட்சத்து 19,400 என்பது கொல்லப்பட்ட எலிகளின் எண்ணிக்கை அல்ல. எலிகளை கொல்ல தலைமை செயலகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் வைக்கப்பட்ட மாத்திரைகளின் எண்ணிக்கை என்று விளக்கம் அளித்தார். அதை குறிப்பிட்டு காங்கிரஸ் தலைவர் சஞ்சய் விமர்சனம் செய்துள்ளார். -ஐஏஎன்எஸ்

