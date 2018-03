எதிர் திசையில் வாகனம் ஓட்டினால் டயர் பஞ்சராகும்: புனே நகரில் புதிய முயற்சி

மகாராஷ்டிர மாநிலம், புனே நகரில் போக்குவரத்து விதிமீறலை தடுக்கும் நடவடிக்கையாக எதிர்திசையில் வாகனம் ஓட்டினால் டயரை பஞ்சராக்கும் வேகத்தடை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மகாராஷ்டிராவில் நேரிடும் சாலை விபத்துகளில் புனே நகரம் முதலிடத்தில் உள்ளது. பெரும்பாலும் போக்குவரத்து விதிமீறலே விபத்துகளுக்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளது. இதுதொடர்பாக ஆண்டு முழுவதும் சாலை பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டும் பயனில்லை. எனவே விதிமீறலை தடுக்க புனே நகர போக்குவரத்து போலீஸார் புதிய முயற்சியில் இறங்கியுள்ளனர்.

அந்த நகரில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகம் உள்ள அமனோரா பூங்கா நகர் சாலையில் புதிதாக இரும்பிலான வேகத்தடை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வேகத்தடையை நேர் வழியில் தாண்டிச் சென்றால் எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை. ஆனால் எதிர் திசையில் வந்தால் இருசக்கர, நான்கு சக்கர வாகனங்களின் டயர்களை பஞ்சராக்கும் வகையில் வேகத்தடையில் ஆணிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

இந்த வேகத்தடை தொடர்பாக சாலையின் இருபுறமும் எச்சரிக்கை அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. புனே நகரம் முழுவதும் இதுபோன்ற வேகத்தடைகளை அமைக்க போக்குவரத்து போலீஸார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.

Source: The Hindu

English summary

Tyre got punctured by driving in the opposite direction: a new initiative in the city of Pune

Traffic in the city of Pune, Maharashtra State, as a measure to prevent violations in the opposite direction, vehicle ottinal