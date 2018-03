தஞ்சாவூரில் நடராஜன் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி

சசிகலாவின் கணவர் ம.நடராஜன் நினைவேந்தல், படத்திறப்பு நிகழ்ச்சி நேற்று தஞ்சாவூரில் நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகித்த உலகத் தமிழர் பேரமைப்பின் தலைவர் பழ.நெடுமாறன் பேசியது:

நடராஜன், தேசிய அளவில் அறியப்பட்டவராக இருந்தார். அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்களுடன் இணக்கமுடன் இருந்தார். அவர் பதவிக்கு ஆசைப்படாதவர், மற்றவர்கள் பதவி பெற ஏணியாக இருந்தவர். மொழிப் போராளியாக வாழ்க்கையைத் தொடங்கி, இறுதி வரை மொழி உணர்வு மிக்கவராக வாழ்ந்தார் என்றார்.

முன்னதாக, இந்திய கம்யூ. கட்சியின் மூத்த தலைவர் ஆர்.நல்லகண்ணு, ம.நடராஜனின் உருவப் படத்தை திறந்து வைத்தார். அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக துணைப் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி.தினகரன் தொடக்க உரை நிகழ்த்தினார். திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி, ‘ம.நடராஜன் வாழ்க்கை வரலாறு’ என்ற நூலை வெளியிட, வி.திவாகரன் பெற்றுக் கொண்டார்.

திமுக தேர்தல் பணிக்குழுத் தலைவர் எல்.கணேசன், தா.பாண்டியன், இயக்குநர் பாரதிராஜா, கவிஞர் வைரமுத்து, சீமான், அமமுக அவைத் தலைவர் அன்பழகன், காங். எம்எல்ஏ கே.ஆர்.ராமசாமி, ஜான்பாண்டியன், எம்எல்ஏக்கள் கருணாஸ், தனியரசு, தமிமுன் அன்சாரி மற்றும் தி.வேல்முருகன், பெ.மணியரசன், கவிஞர் காசி ஆனந்தன், தங்கதமிழ்ச்செல்வன், விவசாய சங்க நிர்வாகிகள் டாக்டர் சின்னசாமி, பி.ஆர்.பாண்டியன் பங்கேற்றனர். ம.பழனிவேலு நன்றி கூறினார்.

Source: The Hindu

English summary

Ninaivendal events at Thanjavur Natarajan

Sasikala Natarajan, ninaivendal, padathirappu and the husband of the UPF was held yesterday in Thanjavur.

