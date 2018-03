குன்னூர் வனப்பகுதிகளில் யானைகள் நடமாட்டம் அதிகரிக்கும் : வனத்துறை எச்சரிக்கை

நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் வனப்பகுதிகளில் யானைகள் நடமாட்டம் அதிகரிக்கும் என்று வனத்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். பழங்குடியினர் வசிக்கும் கிராமங்களான சேம்பக்கரை, கோழிக்கூடு வனப்பகுதிகளில் யானைகள் அவ்வப்போது வந்து செல்வது வாடிக்கையாகி விட்டது என்று கிராம மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Coonoor forest elephants in the forest and increase mobility: warning

The Nilgiris in Coonoor in the Nilgiris district: forest elephants, warning that increasing mobility needs