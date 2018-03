அமித் ஷா அழைப்பை நிராகரித்த மகாராஜா குடும்பம்: கர்நாடக பாஜக தலைவர்கள் அதிருப்தி

பாஜகவில் சேருமாறு அக்கட்சியின் தலைவர் அமித் ஷா விடுத்த அழைப்பை மைசூரு மகாராஜா குடும்பம் நிராகரித்த விவகாரம் கர்நாடக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடகாவில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பாஜக தேசிய தலைவர் அமித் ஷா நேற்று மைசூரு, மண்டியா, சாம்ராஜ்நகர் ஆகிய இடங்களுக்கு சென்றார். கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையாவின் சொந்த ஊரான மைசூருவில் காங்கிரஸை வீழ்த்த வேண்டும் என அமித் ஷா கட்டளையிட்டார்.

அப்போது மைசூரு பாஜக நிர்வாகிகள் கூறியபடி அட்டூர்மடம், கணபதி சச்சிதானந்த ஆசிரமம் ஆகியவற்றுக்கு அமித் ஷா நேரில் சென்று ஆசி பெற்றார். இதையடுத்து மைசூரு அரண்மனைக்குச் சென்ற அமித் ஷா ம‌றைந்த மகாராஜா ஸ்ரீகண்ட நரசிம்ம தத்த உடையாரின் மனைவியும் மகாராணியுமான பிரமோத தேவியையும், இளவரசர் யதுவீர் கிருஷ்ணதத்தா சாம்ராஜ உடையாரையும் சந்தித்தார்.

அப்போது அமித் ஷா தரப்பில், “பழைய மைசூரு மாகாணத்தில் பாஜகவுக்கு சற்று செல்வாக்கு குறைவாக இருக்கிறது. பலமாக உள்ள காங்கிரஸை வீழ்த்த மைசூரு மகாராஜா குடும்பத்தின் ஆதரவு தேவை. மகாராஜா குடும்பம் பாஜகவில் சேர்ந்தால் உரிய மரியாதையும் பதவியும் வழங்கத் தயாராக இருக்கிறோம். எங்களது கோரிக்கையை ஏற்றுக் கொண்டு பாஜகவில் இணைந்தால் மகாராஜா குடும்பத்தின் உறுப்பினருக்கு மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவி வழங்கத் தயாராக இருக்கிறோம். ம‌றைந்த மகாராஜா ஸ்ரீகண்ட நரசிம்ம தத்த உடையார் ராஜ்யசபா எம்.பி.யாக இருந்ததைப் போல அவரது மனைவியான மகாராணியும் ராஜ்ய சபா எம்.பி.யாக இருக்கலாம். இந்த தேர்தலில் எங்களை ஆதரிக்க வேண்டும்” என வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது.

இதற்கு மகாராணி பிரமோத தேவி, “எனது கணவர் காங்கிரஸில் நீண்ட காலம் இருந்தார். அதனால் பாஜகவில் சேருவது குறித்து உடனடியாக சொல்ல முடியாது. உங்களது கோரிக்கையை பரிசீலிக்கிறேன்” என கூறியதாக தெரிகிறது. இதனிடையே இளவரசர் யதுவீர் கிருஷ்ண தத்தா சாம்ராஜ உடையாரும் எந்த் கட்சியிலும் நிச்சயம் சேர மாட்டேன் என கூறியுள்ளார்.

மைசூரு மகாராஜா குடும்பம் பாஜகவின் அழைப்பை நிராகரித்துள்ளதால் அக்கட்சியின் தலைவர் அமித் ஷா, எடியூரப்பா உள்ளிட்டோர் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.

Source: The Hindu

