பரோலில் வந்த சசிகலா மீண்டும் பெங்களூரு சிறைக்கு புறப்பட்டார்

தஞ்சை: பரோலில் வந்த சசிகலா மீண்டும் பெங்களூரு சிறைக்கு புறப்பட்டார். தஞ்சையிலிருந்து சசிகலா கார் மூலம் பெங்களூரு செல்கிறார். கணவர் ம.நடராசன் இறந்ததையடுத்து சசிகலா 15 நாள் பரோலில் வந்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Parole came went to jail once again curated shashikala

Tanjore: parole came forth to prison, he was once again curated shashikala. By car from the tanjore Sasikala bengala