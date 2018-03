ஆம்பூர் அருகே சாலை விபத்து: 2 பேர் பலி

ஆம்பூர்: ஆம்பூர் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் டெங்கர் லாரி பின்னால் கார் மோதி விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் 2 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் இந்த விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

In a road accident near Ambur: 2 killed

