மேட்டுப்பாளையம்-குன்னூர் இடையே இன்று முதல் கோடைகால சிறப்பு மலை ரயில்

மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம்-குன்னூர் இடையே இன்று முதல் கோடைகால சிறப்பு மலை ரயில் இயக்கப்படுகிறது. 3 பெட்டிகள் கொண்ட சிறப்பு மலை ரயிலில் ஒரே நேரத்தில் 132 பேர் பயணிக்கலாம்.

Mettupalayam-special summer mountain railway from today between Coonoor

