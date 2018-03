வரி செலுத்துவோரின் வசதிக்காக இன்று இரவு 8 மணி வரை வங்கிகள் செயல்படும் – ரிசர்வ் வங்கி தகவல்

வரி செலுத்துவோரின் வசதிக்காக இன்று இரவு 8 மணி வரை வங்கிகள் செயல்படும் என ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது. #incometax #RBI #Bank

புதுடெல்லி: நடப்பு நிதியாண்டு (2017-18) இன்றுடன் நிறைவடைகிறது. நிதியாண்டு 2016-17, 2017-18 ஆகியவற்றுக்கான வருமானவரி ரிட்டன்கள், 2016-17-ம் ஆண்டுக்கான திருத்தப்பட்ட ரிட்டன்கள் ஆகியவற்றை தாக்கல் செய்ய இன்று கடைசி நாளாகும். இன்று மாலைக்குள் வரி செலுத்துவோர் வருமான வரி ரிட்டன்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இதற்காக வருமான வரி அலுவலகங்களில் சிறப்பு கவுண்டர்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. மார்ச் 29, 30-ம் தேதி மகாவீர் ஜெயந்தி, புனித வெள்ளி காரணமாக அரசு விடுமுறையாக இருந்தாலும், வருமான வரி அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை விடப்படவில்லை. நிதி ஆண்டின் கடைசி வேலைநாளான இன்றும் வருமானவரி அலுவலகங்கள் செயல்படுகின்றன. இந்நிலையில், வருமான வரி செலுத்துவோரின் வசதிக்காக, இன்று அனைத்து வங்கிகளும் இரவு 8 மணி வரை செயல்படும் என ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது. இதேபோல் ரிசர்வ் வங்கி அலுவலகங்கள் மற்றும் அனைத்து கிளைகளும் இரவு 8 மணி வரை திறந்திருக்கும். இதுதவிர வழக்கமான வணிக நேரத்திற்கு பிறகும், இன்று நள்ளிரவு வரை மின்னணு பரிமாற்றங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நிதியாண்டின் இரண்டாவது நாளான ஏப்ரல் 2-ம் தேதி வங்கிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் ரிசர்வ் வங்கி ஏப்ரல் 2-ம் தேதி செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. #incometax #RBI #Bank

Source: Maalaimalar

English summary

For the convenience of the taxpayer, tonight, 8 p.m. banks-Reserve Bank information

For the convenience of the taxpayer, tonight, 8 p.m. banks and Reserve Bank of India has said that. #incometax #RBI #Ban