காவிரி தீர்ப்பை செயல்படுத்தாமல் மத்திய அரசு காலம் கடத்துகிறது: அய்யாக்கண்ணு கண்டனம்

திருச்சி: காவிரி தீர்ப்பை செயல்படுத்தாமல் மத்திய அரசு காலம் கடத்துகிறது என அய்யாக்கண்ணு கூறியுள்ளார். தீர்ப்புக்கு விளக்கம் கேட்டு மத்திய அரசு மனு தாக்கல் செய்ததற்கு அய்யாக்கண்ணு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Central Government time to implement the Cauvery award is smuggling: ayyakkannu protest

