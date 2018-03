பரோல் முடிய இன்னும் 3 நாட்கள்: முன்னதாகவே சிறைக்கு புறப்பட்டார் சசிகலா

சசிகலாவுக்கு பரோல் முடிய இன்னும் 3 நாட்கள் உள்ள நிலையில் அவர் மீண்டும் பெங்களூரு சிறைக்கு புறப்பட்டார்.

‘புதிய பார்வை’ இதழ் ஆசிரியரும், சசிகலாவின் கணவருமான நடராஜன் மார்ச் 20-ம் தேதி உடல் நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார். இதையடுத்து, தன் கணவரின் இறுதிச்சடங்கில் கலந்துகொள்வதற்காக சசிகலா பரோலுக்கு விண்ணப்பித்தார். அதன்படி, சசிகலாவுக்கு பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹார சிறை நிர்வாகம் 15 நாட்கள் பரோல் வழங்கியது.

இதையடுத்து, அவர் பரோல் மூலம் அன்றைய தினமே தஞ்சையில் உள்ள தன் கணவரது இல்லத்திற்கு வந்தார். இந்நிலையில், அவருக்கு பரோல் முடிய இன்னும் 3 நாட்கள் உள்ள நிலையில் (ஏப்ரல் 3), சசிகலா இன்று (சனிக்கிழமை) மீண்டும் பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹாரா சிறைக்கு புறப்பட்டார்.

கார் மூலம் சாலை மார்க்கமாக பெங்களூரு செல்லும் சசிகலாவுடன் அவருடைய சகோதரர் திவாகரன், டிடிவி தினகரன், தஞ்சை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரங்கசாமி உடன் செல்கின்றனர். இதனிடையே இன்று காலையில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேருவை சசிகலா சந்தித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பரோலில் இருந்த நாட்களில் சசிகலா, அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக மாவட்ட செயலாளர்களை இல்லத்தில் நேரடியாக சந்தித்து, கட்சியை மேம்படுத்த அவர்களுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது.

பரோல் முடிய இன்னும் 3 நாட்கள் உள்ள நிலையில் முன்னதாகவே சசிகலா சிறை திரும்புவதற்கு காரணம் என்னவென்பது அவருடைய தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்படவில்லை. இருப்பினும், காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக அரசியலில் பரபரப்பான சூழ்நிலை நிலவி வருவதாலும், பல கட்சிகள் போராட்டங்கள் அறிவித்துள்ளதாலும் கடைசி நேர தடங்கல்களை தவிர்ப்பதற்காக முன்கூட்டியே சிறை திரும்புவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

Advance parole could still 3 days went to jail: Sasikala

Shashikala parole could still for 3 days while they went to jail again in Bangalore.

‘ New