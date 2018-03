மேட்டூர் அணையில் சரிந்து வரும் நீர்மட்டம் : சேலம் மாநகரில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம்

சேலம்: மேட்டூர் அணையில் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து சரிந்து வருவதால், சேலம் மாநகர பகுதிகளில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. சேலம் மாநகராட்சியில் உள்ள 60 வார்டுகளிலும் சுமார் 9.50 லட்சம் மக்கள் வசித்து வருகிறார்கள். மாநகர மக்களுக்கு ஆத்தூர் கூட்டுக்குடிநீர் திட்டம், நங்கவள்ளி குடிநீர் திட்டம் மூலம் தினமும் 78 மில்லியன் லிட்டர் (எம்எல்டி) குடிநீரை பெற்று சப்ளை செய்து வந்தனர். மாநகர பகுதியில் 8 முதல் 15 நாட்களுக்கு ஒரு முறை குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது. இதையடுத்து நபர் ஒருவருக்கு தினமும் 135 லிட்டர் வீதம் கிடைக்கும் வகையில் குடிநீர் வழங்கிட வேண்டும் என திட்டமிடப்பட்டு மேட்டூர்சேலம் தனிக்குடிநீர் திட்டம் 320 கோடியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தில் மேட்டூரில் இருந்து சேலம் மாநகரம் வரை ராட்சத குழாயில் குடிநீரை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் முதல்நிலை பணி முடிந்து, மாநகர பகுதியில் பிரதான மற்றும் விநியோக குழாய் பதித்தல், 22 குடிநீர் தொட்டியை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வருதல் இன்னும் முழுமையாக முடிவடையவில்லை. இருப்பினும் இரண்டு ஆண்டுக்கு முன் சோதனை அடிப்படையில் தனிக்குடிநீர் திட்டத்தில் குடிநீரை கொண்டு வந்து பழைய குடிநீர் தொட்டிகள் மற்றும் குழாய்கள் மூலம் விநியோகம் ஆரம்பித்தனர். இதன்படியே தற்போதும் குடிநீர் சப்ளை இருந்து வருகிறது. மேட்டூரில் இருந்து தற்போது, தனிக்குடிநீர் திட்டம், நங்கவள்ளி கூட்டுகுடிநீர் திட்டம் மூலம் தினமும் 113 மில்லியன் லிட்டர்(எம்எல்டி) குடிநீர் பெற்று வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. கோடை காலத்தை யொட்டி, மேட்டூர் அணையில் 37.67 அடியாக நீர் மட்டம் சரிந்துள்ளது. இதனால் மாநகரில் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது, மாநகரில் 10 நாள் முதல் 15 நாள் வரை குடிநீர் வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. இதிலும் ஒரு சில பகுதிகளில் 20 நாட்கள் வரையும் குடிநீர் வினியோகிக்கப்படுவதில்லை என பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். இதேபோல், சூரமங்கலம் , அம்மப்பேட்டை, கொண்டலாம்பட்டி, அஸ்தம்பட்டி, அய்யந்திரு மாளிகை, கருங்கல்பட்டி, களரம்பட்டி, பொன்னம்மாபேட்டை ஆகிய பகுதிகளில் சரிவர குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படாமல் உள்ளது. இதனால், பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.

