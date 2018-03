திருவள்ளூரில் இயற்கை உரம் தயாரிக்கும் இடத்தில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் ஆய்வு

திருவள்ளூர் : குத்தம்பாக்கத்தில் அங்கன்வாடி மற்றும் இயற்கை உரம் தயாரிக்கும் இடத்தை ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோகித் ஆய்வு செய்தார். முன்னதாக ஆளுநர் ஆய்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பூவிருந்தவல்லி அருகே திமுகவினர் கருப்புக்கொடியுடன் போராட்டம் நடத்தினர்.

Source: Dinakaran

English summary

The preparation of organic fertilizer in place tiruvallur in Governor banvari Lal study

Tiruvallur: kuthampakkam Anganwadi and natural compost and how to place the Governor banvari Lal