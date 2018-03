நியூட்ரினோ ஆய்வு மையத்தால் மதிகெட்டான் சோலை, பேரிஜம் ஏரி அழியும் அபாயம்

கொடைக்கானல்: நியூட்ரினோ ஆய்வு மையத்தால் தேனி மாவட்டம் மட்டுமின்றி பல்லுயிர் காடுகளுள் ஒன்றான கொடைக்கானல் மதிகெட்டான் சோைல வனப்பகுதியும், பேரிஜம் ஏரியும் அழியும் தகவல் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தேனி மாவட்டம், தேவாரம் அருகே பொட்டிப்புரம் அம்பரப்பர் மலையில், ரூ.1,500 கோடி செலவில் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமைக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்தது. இதற்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சகம் அனுமதி அளித்ததை தொடர்ந்து, ஆரம்ப கட்ட பணிகள் துவங்கி உள்ளன. இதற்காக விரைவில் ராட்சத தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு முல்லை பெரியாற்றில் இருந்து தண்ணீர் கொண்டு வரப்பட்டு சேகரிக்கப்படவுள்ளன. பின்னர் மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைப் பாறைகளை குடைந்து சுரங்கம் அமைத்து ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் பல கிமீ அளவில் குடைந்து ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள உள்ளதாக ‘உண்மை தகவல்’ வெளியாகி கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைகளை அழித்தால் இயற்கை வளம் பாழாகும், மழைவளம் குறையும், எனவே இந்த திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என தேனி மாவட்ட மக்கள் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளனர். இதற்கிடையே, இத்திட்டத்தினால் கொடைக்கானல் மதிகெட்டான் சோலை வனப்பகுதிகள் அழியும் என்ற தகவல் பரவி வருகிறது. அதாவது மதிகெட்டான் சோலை வனப்பகுதிக்கு பின்புறம் உள்ள மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் தான் நியூட்ரினோ ஆய்வு மையம் அமையவுள்ளது. இதனால், இதுவரை தேனி மாவட்ட மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த நிலையில் தற்போது கொடைக்கானல் பகுதி மக்களும் இத்திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து குரல் கொடுக்க துவங்கியுள்ளனர். இதுகுறித்து பூவுலகின் நண்பர்கள் அமைப்பை சேர்ந்தவரும், நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வழக்கு தொடர்ந்தவருமான சுந்தர்ராஜன் கூறுகையில், ‘‘நியூட்ரினோ என்றால் ஆழ்துளை கிணறு போல் பூமிக்கடியில் ஓட்டைதானே என்று பலர் நினைக்கின்றனர். ஆனால் அதுதான் இல்லை. பூமியின் ஆழத்திலும், பக்கவாட்டுகளிலும் 20 முதல் 30 கிமீ தூரம் வரையில் ஓட்டைகள் போடப்படும். வழியில் தென்படும் பாறைகள் உடைக்கப்படும். பாறைகள் உடைப்பிற்கும் மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைத் தொடர்களில் அமைந்துள்ள கொடைக்கானல் மதிகெட்டான் சோலை வனப்பகுதி அழிவதற்கும் என்ன காரணம். உலகில் அதிக அளவில் மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டுமே குவார்ட்ஸ் பாறைகள் உள்ளன. குவார்ட்ஸ் பாறைகள் உருவாவதற்கு பல லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகும். இந்த பாறைகள் இருக்கும் பகுதிகளில்தான் அதிகளவு நியூட்ரினோ கிடைக்கும். அப்படியென்றால் தேனி மாவட்டத்தை அடிப்படை தளமாக வைத்து மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைகளுக்கு அடியில் பல லட்சம் டன் குவார்ட்ஸ் பாறைகள் வெடிகள் வைத்து பூமிக்கடியில் தகர்க்கப்படும். அப்போது தான் நியூட்ரினோ கிடைக்கும். இந்த நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து நடைபெறும்போது மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைகளுக்கு கீழே பல லட்சம் ஓட்டைகள் உருவாகும். இதனால் நிலநடுக்கம் ஏற்படும். ஓட்டைகளுக்கு மேல் இருக்கும் வனங்கள் அழியும். குறிப்பாக உலகத்தரம் வாய்ந்த பல்லுயிர் காடுகளின் ஒன்றான கொடைக்கானல் மதிகெட்டான் சோலை வனப்பகுதி அழியும். உலகில் பத்து தூய்மையான ஏரிகளில் ஒன்றான மற்றும் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் நகருக்கு குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கும் கொடைக்கானல் பேரிஜம் ஏரியும் அழியும். இதன் காரணமாக வன வளங்கள், நீர் ஆதாரங்கள், வனவிலங்குகள் முற்றிலுமாக அழிந்து பேரபாயம் ஏற்படும். எனவே இப்பிரச்னைக்கு எல்லாம் ஒரே தீர்வு நியூட்ரினோ திட்டம் கைவிடப்பட வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது’’ என்றார்.

Source: Dinakaran

