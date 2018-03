அலங்காநல்லூர் அருகே சிதிலமடைந்து கிடக்கும் ஆயிரமாண்டு கற்கோயில்

அலங்காநல்லூர்: அலங்காநல்லூர் அருகே, சிதிலமடைந்து கிடக்கும் ஆயிரமாண்டு கற்கோயிலை புனரமைக்க தமிழக தொல்லியல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். அலங்காநல்லூர் அருகே, கோவிலூர் கிராமத்தில் கம்பத்தடியான் கருப்புசாமி, நாராயண பெருமாள் கோவில் உள்ளது. ஆயிரமாண்டு பழமையான இந்த கோயிலில் மழை பெய்ய வேண்டி கிராம மக்கள் சிறப்பு பூஜை நடத்துகின்றனர். மேலும் வெள்ளி, செவ்வாய், பௌர்ணமி, அமாவாசை தினங்களில் வந்து விளக்கேற்றி வழிபட்டு செல்கின்றனர். நுணுக்கமான வேலைப்பாட்டுடன் கருங்கற்களால் கட்டப்பட்டுள்ள இந்த கோயிலில் முன்மண்டபத்தில் ஆஞ்சநேயர் மணிகட்டிய சிலையும், மற்றொரு புறத்தில் கருடாழ்வார் கைகூப்பி வணங்கும் சிலையும் கல்தூண்களில் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மீன்கள் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட சின்னம் இந்த கல்மண்டபத்தில் காணப்படுகிறது. மூலவராக நாராயண பெருமாள் அருள்பாலித்ததாக கருவறை நுழைவுவாயிலில் உள்ள கல்வெட்டில் காணப்படுகிறது. இக்கோவிலானது பாண்டியர் காலத்தில் கட்டப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக மீன்வடிவ கல்வெட்டு சாட்சியாக உள்ளதாக கிராம மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இத்தகைய பழமையான கோயில் தற்போது சிதிலமடைந்து காணப்படுகிறது. எனவே, தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் தொல்லியல்துறை ஆய்வு செய்து, இக்கோயிலை சீரமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சித்திரை திருவிழாவின் போது கள்ளழகர் அலங்காநல்லூரில் அலங்காரமாகி, அதன்பின்னர் கோவிலூர் கோவிலுக்கு வந்து தங்கியிருந்து தேனூர் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. இதுதவிர பக்தர்களின் வேண்டுதல்களுக்கு கம்பத்தடியான் கருப்புசாமியும், நாராயணப் பெருமாளும் அருள்பாலித்து வருவதாக கிராம மக்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர். எனவே, பழம்பெருமை வாய்ந்த இந்த கோயிலை புனரமைக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

