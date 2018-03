காவிரி: மத்திய அரசு 3 மாதம் அவகாசம் கேட்பதை ஏற்க முடியாது: அமைச்சர் ஜெயக்குமார்

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசு மேலும் 3 மாத கால அவகாசம் கேட்பதை ஏற்க முடியாது என, தமிழக மீன்வளத் துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் இன்று (சனிக்கிழமை) செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பதிலளித்தார்.

அப்போது அவர் கூறியதாவது:

“உச்சநீதிமன்றம் அளித்த கால கெடுவுக்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை மத்திய அரசு அமைக்காததால் மத்திய நீர்வளத் துறை செயலாளர், மத்திய அரசின் கேபினட் செயலாளர் ஆகியோர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ளது. காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கும் வரையில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரும் என வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளோம்.

மத்திய அரசுக்கு எதிராக நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடுக்கப்படும் என புதுச்சேரி அரசு கூறியிருந்தாலும், தமிழக அரசுதான் முதலில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறது.

ஆனால், தமிழக அரசு நீதிமன்ற அவமதிப்பு தாக்கல் செய்த பிறகுதான், காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மேலும் 3 மாத கால அவகாசம் கோரி மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது. இது அதிர்ச்சியளிக்கிறது. மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கையை ஏற்க முடியாது. நீதிமன்ற தீர்ப்பை அமல்படுத்தாதற்கு மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்தாலும் அதை ஏற்கமாட்டோம், எதிர்ப்போம்.

தமிழக விவசாயிகள் உணர்வுப்பூர்வமாக போராடி வருவது மத்திய அரசுக்கு தெரியவில்லையா? கர்நாடக மக்களின் உணர்வை பார்க்கும் மத்திய அரசுக்கு தமிழக மக்களின் உணர்வு தெரியவில்லையா?”

என ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.

