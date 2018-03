விழுப்புரம் அருகே நீரில் மூழ்கி 2 சிறுமிகள் உயிரிழப்பு

விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டம் விக்கிரவாண்டி அருகே கிணற்றில் குளிக்கும்போது நீரில் மூழ்கி 2 சிறுமிகள் உயிரிழந்துள்ளனர். செ.கொத்தமங்கலத்தில் பாக்கியலெட்சுமி(13), கீர்த்தி(13) ஆகிய இருவரும் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Villupuram near drowning deaths of 2 girls

Villupuram villupuram districts in wells near vikravandi: while bathing in water 2 girls are superseded