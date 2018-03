ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு வழங்கப்பட்ட மாசு கட்டுப்பாடு வாரிய அனுமதி இன்றுடன் நிறைவு

சென்னை: ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு வழங்கப்பட்ட மாசு கட்டுப்பாடு வாரிய அனுமதி இன்றுடன் முடிவடைகிறது. அதிக மாசு ஏற்படுத்தும் ஆலை வகையில் ஸ்டெர்லைட் உள்ளது; இதற்கு ஆண்டுக்கு ஒருமுறை சுற்றுச்சூழல் சான்று தேவைப்படுகிறது. எனவே மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய விதிகளை மீறியதால் ஆலை தொடர்ந்து இயங்க தமிழக அரசு அனுமதி வழங்குமா? என்ற கேள்வியெழுந்துள்ளது. தூத்துகுடியில் தொடர் போராட்டம் நடைபெற்றுவரும் நிலையில், ஏற்கனவே பராமரிப்பு பணிகளுக்காக ஸ்டெர்லைட் ஆலை 15 நாட்களுக்கு மூடப்பட்டுள்ளது.

