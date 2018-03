தமிழகத்தில் கோடைக்காலத்தில் மின்வெட்டு இருக்காது: அமைச்சர் தங்கமணி

நாமக்கல்: தமிழகத்தில் கோடைக்காலத்தில் மின்வெட்டு இருக்காது என மின்சாரத்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார். கோடைக்காலத்தில் தேவைப்படும் 16,000 மெகாவாட் மின்சாரம் விநியோகிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

In the summer in the State of Tamil Nadu, the power cut: Minister thangamani

Namakkal district in Tamil Nadu, the power cut: in the summer would not be electricity Minister thangamani has expressed