அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் பேட்டி

கோவை: உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை கோவை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் மேற்கொள்ளப்படும் என சுகாதார துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார். காது கேளாதோருக்கான 186 அறுவை சிகிச்சை கோவையில் நடந்துள்ளது என்று விஜயபாஸ்கர் கூறினார். ஸ்கேன் செய்யும் அதிநவீன எம்ஆர்ஐ இயந்திரம் கோவை மருத்துவமனைக்கு வழங்கப்படும் என்றும் அவர் தெிவித்தார்.

