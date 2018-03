ஏப்ரல் 4-ல் ரயில் மறியல் நடத்தப்படுவதாக இந்திய கமியூனிஸ்ட் கட்சி தீர்மானம்

மன்னார்குடி: காவிரி வேலாண்மை வாரியம் அமைக்கக் கோரி ஏப்ரல் 4-ல் ரயில் மறியல் நடத்தப்படுவதாக இந்திய கமியூனிஸ்ட் கட்சி தெரிவித்துள்ளது. மன்னார்குடியில் நடந்த இந்திய கமியூனிஸ்ட் கட்சி மாநாட்டில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. தமிழகம் முழுவதும் ரயில் மறியல் போரபட்டம் நடைபெறும் என இந்திய கமியூனிஸ்ட் கட்சி அறிவித்துள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

April 4-in the train is being conducted as a picket of Indian kamiyunist party resolution

Mannargudi: Cauvery velan ink Board in April 4-rail pickets demanding to be treated as Indian kamiyunist