தீக்குளித்த மதிமுக நிர்வாகி ரவியிடம் நீதிபதி வாக்குமூலம்

மதுரை: நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு எதிராக தீக்குளித்த மதிமுக நிர்வாகி ரவி என்பவரிடம் நீதிபதி வாக்குமூலம் பெற்றுள்ளார். மதுரை அப்போலோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சைபெற்று வந்த மதிமுக நிர்வாகி ரவியிடம் விரைவு நீதிமன்ற நீதிபதி வாக்குமூலம் பெற்றுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

The judge had set himself alight mdmk Manager Ravi confessions

Madurai: the neutrino had set himself alight against mdmk Administrator told the judge testimony obtained by Ravi