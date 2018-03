வேண்டவே வேண்டாம்… ஸ்டெர்லைட்டை தடை செய்!… இந்தச் சிறுவனின் கதறல் கேட்கிறதா அரசுகளே?

தூத்துக்குடி : ஸ்டெர்லைட் ஆலையே வேண்டாம் இதில் விரிவாக்கம் வேறா எங்களின் குரல் கேட்கிறதா என்று மத்திய, மாநில அரசுகளே என்று சிறுவன் அருண் தூத்துக்குடியில் எழுப்பிய குரல் அவர்களின் வேதனையை வெளிப்படுத்துவதாக இருந்தது. வாழ்வாதாரத்தை நசுக்கும் ஸ்டெர்லைட்டை ஒரு போதும் அனுமதிக்க மாட்டோம் அரசுகள் உடனடியாக தடை செய்ய வேண்டும் என்று இந்தச் சிறுவன் போடும் முழக்கம் கேட்கிறதா அரசுகளே. தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கந்தக டை ஆக்சைடால் சுற்றுச்சூழல், கடல்வாழ் உயிரினங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவதுடன் அப்பகுதியில் வாழும் மக்களுக்கு புற்றுநோய் ஏற்படுவதாக அந்தப் பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். தூத்துக்குடியின் வளத்தையே அழித்து கருப்பு மண்டலமாக மாற்றி வரும் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கே மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் . இந்நிலையில் ஆலையை 600 ஏக்கர் பரப்பளவில் விரிவாக்கம் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கின. ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்கம் செய்யப்படவிருக்கும் குமரெட்டியபுரம் பகுதி பொதுமக்கள் ஏற்கனவே இந்த ஆலையால் பல்வேறு பாதிப்புகளுக்கு ஆளாகியுள்ளனர். 47வது நாள் போராட்டம் ஸ்டெர்லைட் தாமிர உருக்காலை விரிவாக்கம் செய்யப்படவிருப்பதை எதிர்த்து குமரெட்டியபுரம் மக்கள் 47வது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். தங்களது பகுதியில் ஆலை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டால் இன்னும் கொடுமையான பாதிப்புகள் ஏற்படும் என்ற அச்சத்தில் தான், வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் நோக்குடன் அவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். நாளை கமல் பங்கேற்பு மக்களின் ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு போராட்டம் நாளுக்கு நாள் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் நாளை போராட்டத்தில் பங்கேற்கப் போவதாக கூறியுள்ளார். இதே போன்று நடிகர் ரஜினிகாந்த்தும் ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு போராட்டக்காரர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் இதனிடையே ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு போராட்டம் தூத்துக்குடி முழுவதும் நடைபெற்று வருகிறது. மரத்தடி, பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களில் ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்களும் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்திய மாணவர் சங்கம் சார்பில் நடத்தப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டத்தில் சிறுவன் அருண் எழுப்பிய கோஷங்கள் அவர்கள் ஸ்டெர்லைட் ஆலையால் அனுபவிக்கும் கஷ்டங்களை வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது. அருணின் முழக்கம் கேட்கிறதா? தடை செய் தடை செய் ஸ்டெர்லைட்டை தடை செய். அனுமதிக்க மாட்டோம் அனுமதிக்க மாட்டோம் ஸ்டெர்லைட்டை அனுமதிக்க மாட்டோம். மத்திய, மாநில அரசுகளே எங்களின் குரல் கேட்கிறதா என்று அருண் போட்ட முழக்கம் ஒவ்வொருவரின் மனசாட்சியையும் தட்டி எழுப்பும் கேள்வியாக இருந்தது.

Source: OneIndia

English summary

Do not want … Ban sterlit! … This boy’s cry is heard government?

Tuticorin: dont sterlit plant in this expansion of us else voice, whether federal, State or