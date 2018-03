இதுதான்டா காதல்; விபத்தில் கால்களை இழந்த காதலனைக் கரம் பிடித்த கல்லூரி மாணவி: வாணியம்பாடியில் நெகிழ்ச்சி

ரயில் விபத்தில் கால்களை இழந்த காதலனை, பெற்றோர் எதிர்ப்பை மீறி கல்லூரி மாணவி திருமணம் செய்துகொண்ட நெகிழ்ச்சியான சம்பவம் வாணியம்பாடியில் நடந்துள்ளது.

காதலுக்கு கண்ணில்லை என்பார்கள், அதற்கு ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு உவமை கூறுவார்கள். அதே போல் காதல் எதையும் பார்க்காது என்றும் சிலர் அர்த்தம் கூறுவார்கள். காதல் என்பது உடல் சார்ந்த விஷயமல்ல அது ஓர் உணர்வு என்றெல்லாம் சினிமாவில் வசனம் வரும். ஆனால் சினிமாவை மிஞ்சிய சம்பவம் மூலம் தனது காதல் வலுவானது என கல்லூரி மாணவி ஒருவர் நிரூபித்துள்ளார்.

மாணவியின் இந்தத் துணிகர செயலைப் பார்த்து காதலனின் பெற்றோர், உறவினர்கள் நெகிழ்ந்து போயுள்ளனர். தற்கால வேகமான, பரபரப்பான வாழ்க்கைச் சூழ்நிலையில் அனைத்தும் வேகமாக நடந்துவிடுகிறது. காதலும் கூட, காரணம் காதலித்து மணம் புரிந்த பலரும் சில ஆண்டுகளில் பிரிகின்றனர். சிலர் காதலிக்கும் போதே பிரிகின்றனர்.

நிலை மாறும் போது குணம் மாறும் காதலன் அல்லது காதலியின் பிரிவைத் தாங்க முடியாதவர்கள் வன்முறையில் ஈடுபடும் சம்பவங்களும் அவ்வப்போது நடக்கின்றன. ஆனால் முன்னுதாரணமாக ஒரு மாணவி தனது காதல் உடல் சார்ந்த விஷயமல்ல அது அதையும் கடந்தது என்று நிரூபித்துள்ள சம்பவம் வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியில் நடந்துள்ளது.

உதகமண்டலம் மசினக்குடியை சேர்ந்தவர் ஷில்பா (18). இவர் கோவையில் கல்லூரி ஒன்றில் படித்து வந்தார். அதே கல்லூரியில் வேலூரைச் சேர்ந்த மாணவர் விஜய்யும் படித்து வந்தார். இருவரும் ஒரு கட்டத்தில் ஒருவரை ஒருவர் விரும்பி மனப்பூர்வமாக காதலித்துள்ளனர்.

ஒருகட்டத்தில் இவர்களது காதல் இரு வீட்டாருக்கும் தெரிந்துள்ளது. முதலில் எதிர்ப்பு தெரிவித்த பெற்றோர்கள் பின்னர் ஷில்பா-விஜய்யின் மனஉறுதியைக் கண்டு அவர்கள் திருமணத்திற்கு சம்மதித்துள்ளனர்.

திருமணமாகப் போகும் சந்தோஷத்தில் ஆனந்தமாகத் திரிந்த ஷில்பா- விஜய் ஜோடி வாழ்க்கையில் அந்த சம்பவம் பெரும் இடியாய் விழுந்தது. வேலூரில் ரயிலில் ப்யணம் செய்து வந்துகொண்டிருந்த விஜய் அதிலிருந்து கீழே விழுந்தார். உயிர் போகும் அளவுக்கு படுகாயம் அடைந்த அவர் தீவிர மருத்துவ சிகிச்சையில் உயிர் பிழைத்தார். ஆனாலும் இடது கால் துண்டிக்கப்பட்டது. வலது கால் செயலிழந்தது.

இரண்டு கால்களும் இல்லாத நிலையில் மாற்றுத்திறனாளியாகிப்போன விஜய்யின் நிலையைப் பார்த்து ஷில்பாவின் பெற்றோர் பரிதாபப்பட்டனர். ஆனாலும், ‘இனி விஜய்யை மருமகனாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது உன் காதலை மறந்து விடு’ என்று ஷில்பாவிடம் பெற்றோர் கண்டிப்பாக கூறிவிட்டனர்.

விஜய்யும், ‘இனி என்னால் உனக்கு நல்ல கணவனாக இருக்க முடியாது. என்னை மணந்து உன் வாழ்க்கையை நரகமாக்கி கொள்ள வேண்டாம். என்னை மறந்து வேறு ஒருவரை மணந்து உன் வாழ்க்கையையாவது சந்தோஷமாக அமைத்துக்கொள்’ என்று கூறியுள்ளார். ஆனாலும் யார் சொல்வதையும் ஷில்பா ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.

திருமணத்திற்கு பின் இவ்வாறு ஆகியிருந்தால் என்ன சொல்வீர்கள். ஆகவே விஜய்யைதான் திருமணம் செய்துகொள்வேன் என்று ஷில்பா உறுதியாகக் கூறிவிட்டார். ஷில்பாவின் பெற்றோர் எவ்வளவோ கூறியும் கேட்காமல் தன் முடிவில் அவர் பிடிவாதமாக இருந்தார்.

இந்நிலையில் பெற்றோர் எதிர்ப்பை மீறி வேலூர் வந்த ஷில்பா விஜய்யின் பெற்றோர், உறவினர் முன்னிலையில் தனது காதலன் விஜய்யை இன்று திருமணம் செய்துகொண்டார். குறைவான எண்ணிக்கையில் உறவினர்கள் கலந்துகொள்ள மருத்துவமனை வார்டில் சிகிச்சையில் இருந்த விஜய், ஷில்பா கழுத்தில் தாலியைக் கட்டினார். தனது காதலில் உறுதியாக இருந்த ஷில்பாவை அனைவரும் பாராட்டினர்.

Source: The Hindu

