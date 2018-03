மெரினாவில் காவிரிக்காக போராடியவர்கள் யார்? போட்டோக்களை வைத்து உளவுத்துறை தீவிர விசாரணை

சென்னை: காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வலியுறுத்தி முகநூலின் மூலம் இணைந்து மெரினாவில் போராட்டம் நடத்திய மக்களை போலீசார் தேடி வருகிறார்கள். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கக் கோரி சென்னை மெரினாவில் இன்று 30க்கும் மேற்பட்ட ஆண்களும், பெண்களும் போராட்டம் நடத்தினர். அவர்களின் புகைப்படம் ஊடகங்களில் வெளியாதையடுத்து அவர்கள் யார் என்பது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணையை துவக்கியுள்ளனர். தீவிர கண்காணிப்பை தாண்டி எப்படி கடற்கரைக்கு அவர்கள் வந்தனர் என்பது பற்றி விவேகானந்தர் இல்லம் பகுதியிலுள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை வைத்து போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகிறார்கள். சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகியுள்ள அந்த போராட்டக்காரர்கள் உண்மையிலேயே மெரினாவில்தான் போராட்டம் நடத்தினார்களா அல்லது வேறு ஏதேனும் கடற்கரையா என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரித்து வருகிறார்கள். போராட்டக்காரர்கள் ஏதேனும் அமைப்புகளை சேர்ந்தவர்களா என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடக்கிறது. மீண்டும் இதுபோன்ற போராட்டம் வெடிக்காமல் இருக்க போலீசார் மெரினாவில் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Source: OneIndia

