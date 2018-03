‘‘மைசூரு அரச குடும்பத்தினருடன் பேசியதை சொல்ல மாட்டேன்’’ – அமித் ஷா மழுப்பல்

பாஜகவில் சேருமாறு விடுத்த அழைப்பை மைசூரு மகாராஜா குடும்பம் நிராகரித்ததாக தகவல் வெளியான நிலையில் அவர்களுடன் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை குறித்த தகவல்களை வெளியே சொல்ல விரும்பவில்லை என பாஜக தலைவர் அமித் ஷா கூறியுள்ளார்.

கர்நாடகாவில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பாஜக தேசிய தலைவர் அமித் ஷா நேற்று மைசூரு, மண்டியா, சாம்ராஜ்நகர் ஆகிய இடங்களுக்கு சென்றார். இதையடுத்து மைசூரு அரண்மனைக்குச் சென்ற அமித் ஷா ம‌றைந்த மகாராஜா ஸ்ரீகண்ட நரசிம்ம தத்த உடையாரின் மனைவியும் மகாராணியுமான பிரமோத தேவியையும், இளவரசர் யதுவீர் கிருஷ்ணதத்தா சாம்ராஜ உடையாரையும் சந்தித்தார்.

அப்போது அமித் ஷா தரப்பில், “பழைய மைசூரு மாகாணத்தில் பாஜகவுக்கு சற்று செல்வாக்கு குறைவாக இருக்கிறது. பலமாக உள்ள காங்கிரஸை வீழ்த்த மைசூரு மகாராஜா குடும்பத்தின் ஆதரவு தேவை. மகாராஜா குடும்பம் பாஜகவில் சேர்ந்தால் உரிய மரியாதையும் பதவியும் வழங்கத் தயாராக இருக்கிறோம். எங்களது கோரிக்கையை ஏற்றுக் கொண்டு பாஜகவில் இணைந்தால் மகாராஜா குடும்பத்தின் உறுப்பினருக்கு மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவி வழங்கத் தயாராக இருக்கிறோம். இந்த தேர்தலில் எங்களை ஆதரிக்க வேண்டும்” என வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது.

ஆனால், அந்த அழைப்பை மைசூர் அரச குடும்பத்தினர் ஏற்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. அரசியலில் ஆர்வம் இல்லை எனவும், சமூக பணிகள் மட்டுமே செய்து வருவதாகவும் அரச குடும்பத்தினர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனால் பாஜக தலைவர் அமித் ஷா, எடியூரப்பா உள்ளிட்டோர் அதிருப்தி அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து அமித் ஷாவிடம் செய்தியாளர்கள் இன்று கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு அவர் பதிலளித்ததாவது:

‘‘மைசூரு அரச குடும்பத்தினரை நான் சந்தித்து பேசியது மரியாதை நிமித்தமாகத்தான். இதில் அரசியல் ஒன்றும் இல்லை. எனினும் அவர்களுடன் சில விஷயங்களை பேசினேன். எங்களுக்கும் என்ன விவாதம் நடந்தது என்பதை பற்றி நான் வெளியே சொல்ல விரும்பவில்லை’’ எனக் கூறினார்.

Source: The Hindu

English summary

‘ Mysore Royal family spoke it won’t tell you ‘-Amit Shah evasive

The BJP to join the call by the Maharaja of Mysore, the family reportedly rejected a position with them outside our