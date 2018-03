புதுக்கோட்டையில் கூட்டுறவு சங்கத் தேர்தல் வேட்பு மனு தாக்கலின்போது ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் அணியினரிடையே கல்வீசித் தாக்குதல்: திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ காயம்

புதுக்கோட்டை அர்பன் கூட்டுறவு பண்டக சாலைக்கான தேர்தல் வேட்புமனுத் தாக்கலின்போது அதிமுகவின் ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் அணி மற்றும் திமுக ஆகிய கட்சியினர் மோதிக்கொண்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

புதுக்கோட்டை கிழக்கு 2-ம் வீதியில் உள்ள அர்பன் கூட்டுறவு பண்டக சாலைக்கான தேர்தலுக்கு தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி கே.பழனிசாமியின் ஆதரவாளரான அதிமுக நகரச் செயலாளர் க.பாஸ்கர் தரப்பினர் இன்று (சனிக்கிழமை) வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்தனர்.

அதன்பிறகு, இக்கூட்டுறவு சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவரும் துணை முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளருமான ஆர்.ராஜசேகரன் தரப்பினர் மனுத்தாக்கல் செய்ய வந்தனர். இவருக்கு ஆதரவாக அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ வி.ஆர்.கார்த்திக்தொண்டைமான் உள்ளிட்டோர் வந்தனர்.

அப்போது, சங்கத்தின் வாசலில் புதுக்கோட்டை காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளர் ஆறுமுகம் தலைமையில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸார், ‘உள்ளே சென்றுள்ள அதிமுகவினர் வந்ததும் செல்லலாம்’ எனக்கூறி இவர்களை உள்ளே செல்ல அனுமதிக்கவில்லை. நீண்ட நேரமாகியும் அவர்கள் வெளியே வரவில்லை. இவர்களையும் உள்ளே செல்ல போலீஸார் அனுமதிக்கவில்லை.

இதனால் அதிமுகவைச் சேர்ந்த இருதரப்பினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. சிலர் வெளியில் இருந்து கற்களை வீசினர். சிலர், உள்ளே விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த உப்பு பாக்கெட்டுகளை தூக்கி எறிந்தனர்.

இதில், அர்பன் பண்டக சாலையின் கதவு, ஜன்னல் உடைந்து நொறுங்கியது. எனினும், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் உள்ளே செல்லவில்லை. இதற்கிடையில் திமுகவைச் சேர்ந்த வடக்கு மாவட்ட பொறுப்பாளர் கே.கே.செல்லபாண்டியன், முன்னாள் எம்எல்ஏவும், திமுக இலக்கிய அணி மாநில செயலாளருமான கவிதைப்பித்தன் உள்ளிட்டோர் தங்களது ஆதரவாளர்களுடன் வேட்பு மனுத் தாக்கல் செய்ய வந்தனர். இவர்களையும் போலீஸார் உள்ளே செல்லவிடவில்லை.

அப்போது ஏற்பட்ட தாக்குதலில் கவிதைப்பித்தன் காயம் அடைந்தார். பின்னர், அவர், புதுக்கோட்டை தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். இதுபோன்று, கட்சியினர் மட்டுமின்றி காவல் உதவி ஆய்வாளர் யோகரெத்தினம் உள்ளிட்டோரும் காயம் அடைந்தனர்.

நிலைமை மோசமானதை அறிந்து மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் எஸ்.செல்வராஜ் நேரில் வந்து சமாதானம் செய்தார். பின்னர், உள்ளே சென்று அலுவலர்களிடமும் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பிறகு, வெளியே காத்திருந்த ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் மற்றும் திமுகவினரை வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய அனுமதித்தார்.

இரு தரப்பினரும் உள்ளே சென்றனர். மேலும், தினகரன் ஆதரவாளர்களும் உள்ளே சென்றனர். ஆனால், அங்கு வேட்புமனுக்களை பெறுவதற்கு அலுவலர்கள் யாரும் இல்லை. இதேபோன்று அதிமுகவினரும் பின்வாசல் வழியாக வெளியேறிவிட்டனர். நீண்டநேரம் அலுவலகத்தில் காத்திருந்த இவர்கள் பின்னர், வெளியேறினர்.

அதன்பிறகு, கால அவகாசம் முடிந்துவிட்டதாகக் கூறி யாரையும் வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்ய போலீஸார் அனுமதிக்கவில்லை. இதனால் அந்தப் பகுதியில் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டதோடு, அங்கு இருந்த கடைகளும் அடைக்கப்பட்டன. அதிமுகவில் ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் தாக்கிக்கொண்ட சம்பவம் புதுக்கோட்டையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

கடந்த 2014-ல் நடைபெற்ற புதுக்கோட்டை நகராட்சித் தேர்தலின்போது அதிமுக சார்பில் ஆர்.ராஜசேகரன் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். இறுதி நாளான அன்றைய தினம் அவருக்குப் பிறகு வேறெந்த கட்சியினரையும் அக்கட்சியினர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யவிடாதபடி அங்கேயே குழுமி இருந்தனர்.

வேறு யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யாததால் ராஜசேகரன் போட்டியின்றி வெற்றி பெற்றார். அன்று ராஜசேகரன் பின்பற்றிய அதே வழிமுறையை இந்தக் கூட்டுறவு சங்கத் தேர்தலில் அதிமுகவின் மற்றொரு தரப்பினர் பின்பற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.

