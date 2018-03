மக்களுடன் நான் கலக்கவிருந்த பயணத்தை அரசியலாக்குகிறார்கள்: கமல் காட்டம்

மக்களுடன் நான் கலக்கவிருந்த பயணத்தை அரசியலாக்குகிறார்கள் என்று கமல் காட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

மக்கள் நீதி மய்யம் சார்பில் ஏப்ரல் 4-ம் தேதி திருச்சியில் பொதுக்கூட்டத்தை நடத்துகிறார் கமல்ஹாசன். ‘நமக்கான அரசியல் பயணத்தில் நம்மவருடன் நாம்’ என்ற இந்த பொதுக்கூட்டம், பொன்மலை ஜி கார்னர் மைதானத்தில் மாலை 6 மணிக்கு தொடங்குகிறது. இதற்காக, ஏப்ரல் 3-ம் தேதி நண்பகல் 1.40 மணிக்கு சென்னை, எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் பயணிக்கிறார் கமல்ஹாசன்.

ரயில் செல்லும் வழியில் உள்ள சில ரயில் நிலையங்களில் கமல்ஹாசனை மக்கள் சந்திக்கலாம் என மக்கள் நீதி மய்யம் சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டது. ரயில் நிலையங்களில் மக்களை சந்தித்தால், இடையூறு ஏற்படும் என்பதால் அதற்கு தெற்கு ரயில்வே அனுமதி வழங்கவில்லை.

இந்நிலையில் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்ட ட்விட்டர் பதிவில், ”மக்களுடன் நான் கலக்கவிருந்த பயணத்தை அரசியலாக்குகிறார்கள் . அதற்கு ரயில் மேடையல்ல என்பதை நாமறிவோம். மக்கள் நலனை மய்யமாகக் கொண்ட கட்சி இது. ரயில் நிலையங்களில் பயணிகளுக்கும் மக்களுக்கும் இடையூறின்றி செய்து விடுவோம் திருச்சியில் சந்திப்போம். நாளை நமதே” என்று கமல் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

