கேள்வித்தாள் ‘லீக்’:மறுதேர்வு நடத்தும் சிபிஎஸ்இ உத்தரவுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல்

10,12-ம் வகுப்புகளுக்கான கேள்வித்தாள் வெளியானதாகக் கூறி மறுதேர்வு நடத்த சிபிஎஸ்இ உத்தரவிட்டுள்ளதை எதிர்த்தும், அந்தத் தேர்வுகளை ரத்து செய்யக் கோரியும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சகார்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ரீபக் கன்சால் என்ற மாணவர் சார்பில் இந்த மனு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 26-ம் தேதி 12-ம் வகுப்புக்கு நடந்த பொருளாதாரத் தேர்வின் கேள்வித்தாளும், 28-ம் தேதி நடந்த 10-ம் வகுப்பு கணிதத் தேர்வின் கேள்வித்தாளும் வெளியானதாக புகார் எழுந்தது. இதையடுத்து, மறுதேர்வு நடத்தப்படும் என சிபிஎஸ்இ அறிவித்தது.

அதன்படி ஏப்ரல் 25-ம் தேதி 12-ம் வகுப்பு பொருளாதாரப் பாடத்துக்கான மறுதேர்வு நடத்தப்படும் என சிபிஎஸ்இ உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால், 10-ம் வகுப்பு கணிதம் கேள்வித்தாள் டெல்லிஎன்சிஆர், ஹரியாணா மாநிலங்களில் மட்டும் வெளியாகி இருப்பதால், அங்கு மட்டும் தேர்வு நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.ஆனால் தேதியை அறிவிக்கவில்லை.

இந்நிலையில், சிபிஎஸ்இ அமைப்பின் மறுதேர்வு நியாயமற்றது என்று மாணவர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். மறுதேர்வை எதிர்த்து உச்ச நீதமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அந்த மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

10-ம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ தேர்வில் 16.38 லட்சம் மாணவர்களும், 12-ம் வகுப்பில் 11.86 லட்சம் மாணவர்களும் எழுதினார்கள்.

ஆனால், கேள்வித்தாள் வெளியானதாக வந்த புகாரையடுத்து, முழுமையாக விசாரணை செய்து முடிக்காமல் மறுதேர்வு நடத்த சிபிஎஸ்இ உத்தரவிட்டுள்ளது. இது மாணவர்களின் அடிப்படை உரிமைகளை மீறும் செயலாகும், அரசியலமைப்புச் சட்டத்துக்கு விரோதமானதாகும்.

தேர்வு தொடங்குவதற்கு சிலமணிநேரத்துக்கு முன் கேள்வித்தாள் வெளியானதாக புகார் எழுந்தது. ஆனால், கேள்வித்தாள் வெளியாகவில்லை, பெற்றோர்களும், மாணவர்களும் அச்சப்பட வேண்டாம் என்று சிபிஎஸ்இ அப்போது அறிவித்தது. ஆனால், இப்போது மறுதேர்வு நடத்தப்படும் என அறிவித்துள்ளது.

சிபிஎஸ்இ நடத்தும் மறுதேர்வு அறிவிப்பை ரத்து செய்வதோடு, ஏற்கெனவே நடந்த தேர்வுகளின்படியே முடிவுகளை அறிவிக்கவும் உத்தரவிட வேண்டும்.

இவ்வாறு அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Questionnaire and examination conducted by the CBSE declaring ‘ the League ‘: denied in the Supreme Court petition against the order

