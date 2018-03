அமைச்சர் தகவல் தமிழகத்தில் கோடையில் மின்வெட்டு இருக்காது

நாமக்கல்: தமிழகத்தில், கோடைகாலத்தில் மின்வெட்டு இருக்காது என மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்தார்.நாமக்கல் மாவட்டம் வேலகவுண்டம்பட்டி அருகே, வி.முசிறியில் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் சார்பில், புதிய துணை மின் நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் சோதனை ஓட்டத்தை மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தொடங்கி வைத்தார்.

பின்னர் அவர் பேசியதாவது: தமிழகத்தில் 132 புதிய துணை மின் நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் என கடந்த ஆண்டு சட்டபேரவை கூட்டத்தொடரில் அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, தற்போது 10 புதிய துணை மின்நிலையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், தேவைப்படும் இடங்களில் துணை மின்நிலையங்கள் அமைக்க, மத்திய அரசு நிதி அளிக்கிறது. மாநிலத்தில் மின் தேவைக்கு ஏற்ப, மின் அழுத்தம் ஏற்படுவதை தடுக்க புதியதாக துணை மின் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. தமிழகத்தில், கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 15,343 மெகாவாட் மின் நுகர்வு இருந்தது. இந்த ஆண்டு தற்போது 15,430 மெகாவாட் மின் நுகர்வு காணப்படுகிறது. கோடைகாலத்தில் 16 ஆயிரம் மெகாவாட்வரை மின் நுகர்வு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு மின் வினியோகம் அளிக்கப்படும். கோடைகாலத்தில் காற்றாலை மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரம் குறைந்துவிடும். எனவே, அதற்கு மாற்று ஏற்பாடுகளை மின்வாரியம் மேற்கொண்டு வருகிறது. இதனால் தமிழகத்தில் கோடைகாலத்தில் மின்வெட்டு இருக்காது. புதிதாக தொழில் தொடங்குவோருக்கு, 30 நாளில் மின் இணைப்பு வழங்கப்படுகிறது. இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

In the summer the Minister of information in the State of Tamil Nadu, the power cut may not be

Namakkal district in Tamil Nadu, the power cut: in the summer would not be a Minister for electricity thangamani said. Nam mix