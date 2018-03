கும்பக்கரை அருவி செல்ல தடை

பெரியகுளம்: பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால் கும்பக்கரை அருவியில் சுற்றுலாப்பயணிகள் நுழைவதற்கு வனத்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர். தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் அருகே 8 கி.மீ தொலைவில் கும்பக்கரை அருவி உள்ளது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் கொடைக்கானல் மலையடிவாரத்தில் இந்த அருவி அமைந்துள்ளது. வெயில் தாக்கத்தால் சிறிதளவு தண்ணீரே தற்போது வருகிறது. எனவே அருவியில் இறங்குவதற்கு படிக்கட்டு கம்பிகளின் கைப்பிடி மற்றும் ஆபத்தான கஜம் மூடுவது உள்ளிட்ட பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதனால் சுற்றுலாப்பயணிகள் அருவியில் நுழைவதற்கு வனத்துறையினர் தடை விதித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Kumbakarai waterfalls cell ban

Periyakulam kumbakarai waterfalls: maintenance works in progress due to the presence of tourists to enter vanathurainar