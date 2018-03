பாலியல் ரெய்டில் சிக்கிய ‘பலே’’ காக்கி

பல நாள் திருடன் ஒரு நாள் சிக்குவான் என்று கிராமத்தில் அடிக்கடி கூறுவதுண்டு. தூத்துக்குடியில் சிறப்பு சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவர் கள்ளக்காதலி வீட்டிற்கு அடிக்கடி வந்து சென்றுள்ளார். இது அந்தப் பகுதி பெண்களுக்கு ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்தியது. எனினும் காக்கி அதிகாரியாச்சே என்பதால் வாய் மூடி மவுனியாக இருந்துள்ளனர். எதிர்த்து கேள்வி கேட்க முடியவில்லை. அவரது வருகை நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்க தூத்துக்குடி எம்ஜிஆர் நகரில் ஒரு வீட்டில் பகலில் பாலியல் தொழில் நடந்து வருவதாக போலீசுக்கு தகவல் கொடுத்து விட்டனர். தாளமுத்துநகர் போலீசாரும் இன்றைக்கு பெரிய கேசை பிடிக்கப் போறோம். வலையில் விலாங்கு மீன் சிக்கி விட்டது என ஒரு பெரும் படையை திரட்டிக் கொண்டு அந்த பகுதிக்கு சென்றனர். அப்போது அங்கு ஒரு பெண்ணும், ஒரு நடுத்தர வயது மதிக்கத்தக்க ஆணும் இருந்துள்ளனர். முன்னுக்கு பின் முரணாக அந்தப் பெண் பதிலளித்ததால் போலீசார் அவரை விசாரிக்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கே அழைத்து வந்தனர். விசாரணையில் அந்தப் பெண் கணவரை இழந்தவர் என்பதும், அவருடன் இருந்தவர் தூத்துக்குடி புறநகரில் உள்ள ஒரு காவல் நிலையத்தில் சிறப்பு எஸ்ஐ என்பதும், இருவருக்கும் பல ஆண்டுகளாக தொடர்பு இருப்பதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து போலீசார் இருவரையும் எச்சரித்து அனுப்பினர். ஏற்கனவே கடந்த ஆண்டு தூத்துக்குடி மேம்பாலம் அருகே ஒரு லாட்ஜில் போலீசார் நடத்திய சோதனையில் பாலியல் தொழிலாளியுடன் ஆட்டம் போட்ட சிறப்பு எஸ்ஐ ஒருவர் யூனிபார்முடன் சிக்கினார். இப்படி போலீசாரின் பாலியல் ரெய்டில் அடிக்கடி போலீசாரே சிக்கி

வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

