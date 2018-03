சுடச்சுட வறுத்த மீன் கொடுப்பா…

ஈரோடு : ஈரோடு மாவட்டத்தின் சுற்றுலா தலமாக விளங்கிவருவது கோபி அருகே உள்ள கொடிவேரி அணை. இங்கு விடுமுறை நாட்களில் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அதிகமாக காணப்படும். இங்கு சுடச்சுட வறுத்த மீன்கள் கிடைப்பதால் ‘’குடி’’மகன்கள் பட்டாளம் சரக்குடன் குவிவது வழக்கம். மீனுடன் சரக்குகளை உள்ளே தள்ளும் ‘’குடி’’மகன்களால் கொடிவேரிக்கு சுற்றுலா வரும் பயணிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர். ஆனால், இங்குள்ள வியாபாரிகளுக்கோ ெகாண்டாட்டம்…சுற்றுலா பயணிகளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கவேண்டியது கடத்தூர் போலீசாரின் கடமை. ஆனால் அவர்கள், கண்டுகொள்ளாமல் உலா வருகின்றனர். காரணம், வியாபாரிகளும், சுற்றுலா பயணிகளும் அளிக்கும் மாமூல், சரக்கு, வறுத்த மீன். கொடிவேரி அணை பகுதியில் வாகன சோதனை நடத்தும் இவர்கள், மாமூல் பணத்தில் கொழிக்கின்றனர். மாமூல் கொடுக்க பணம் இல்லை என யாராவது கூறினால், வறுத்த மீன் கொண்டுவா… சரக்கு கொண்டுவா… என கெடுபிடி செய்கின்றனர். கடத்தூர் காவல்நிலைய போலீசார் யாருக்காவது போர் அடித்தால், ‘’வாப்பா… வறுத்த மீன் சாப்பிடலாம்…’’ என இப்பகுதிக்கு தாவி விடுகின்றனர். ‘’ஐயா.. இன்னிக்கு உங்களுக்கு இங்கு டியூட்டி இல்லையே…’’ என யாராவது கேள்விகேட்டால், ‘’அட.. அத விடுப்பா… வறுத்த மீனும், சரக்கும் யாரு ஒசியில தருவா….? போய் வேலையப்பாரு….’’ என டயலாக் அள்ளி விடுகின்றனர் கடத்தூர் போலீசார்.

Source: Dinakaran

