குமரியில் 450 ஆலைகள் மூடல் நலிந்து வரும் முந்திரி ஆலை தொழில்

நாகர்கோவில்: குமரி மாவட்டத்தின் முக்கிய தொழிலாக விவசாயம் உள்ளது. தொழிற்சாலைகள் என பார்த்தால் முந்திரி ஆலைகள் அதிக அளவு உள்ளன. கல்குளம், விளவங்கோடு தாலுகாக்களில் சுமார் 550 முந்திரி ஆலைகள் உள்ளன. 20 வருடத்திற்கு முன்பு குமரி, கடலூர், சிதம்பரம், பெரம்பலூர், அரியலூரில் விளையும் முந்திரிகளை கொண்டு இந்த ஆலைகள் செயல்பட்டன. ஆலைகளை நம்பி ஒரு லட்சத்திற்கு அதிகமான தொழிலாளர்கள் வேலைபார்த்து வந்தனர்.

ஆனால் ரப்பரில் கிடைத்த அபரிமித லாபத்தால் குமரியில் முந்திரி மரங்கள் அழிக்கப்பட்டன. முந்திரி உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து கடலூர், பெரம்பலூர், அரியலூர், சிதம்பரம் மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஆந்திரா, ராஜமுந்திரியில் இருந்தும் முந்திரி கொண்டுவரப்பட்டது. இந்த முந்திரி 4 மாதங்களுக்கு போதுமானதாக இருந்தது. தொடர்ந்து இந்தோனேசியா, தான்சானியா, மொசம்பிகா, கானா, நைஜீரியா, வியட்நாம் உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்த கச்சா முந்திரி இறக்குமதி செய்யப்பட்டது. இதனால் குமரி முந்திரி ஆலைகள் அதிக முந்திரி பருப்புகளை உற்பத்தி செய்தன. தமிழகத்தில் குமரி, நெல்லை, தூத்துக்குடி, புதுக்கோட்டை, பெரம்பலூர், அரியலூர், கடலூர், விழுப்புரம், தஞ்சை, திருவண்ணாமலை, சிவகங்கை உள்பட 13 மாவட்டங்களில் முந்திரி ஆலைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. இவற்றில் தற்போது 2.5 லட்சம் தொழிலாளர்கள் வேலைபார்க்கின்றனர். இதில் குமரியில் மட்டும் 75 ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் வேலை பார்க்கின்றனர்.இதில் கடலூரை தாக்கிய புயலால் முந்திரி மரங்கள் அழிந்தன. இதனால் முந்திரி உற்பத்தி பாதிப்படைந்தது. ஆந்திராவில் ஆலைகள் உள்ளதால் அங்கிருந்து முந்திரி வரத்தும் நின்றது. இதனால் குமரி ஆலைகளுக்கு தேவையான முந்திரியை வெளிநாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்யும் நிலை ஏற்பட்டது. பாஜ ஆட்சிக்கு முன்பு கச்சா முந்திரி அதிக அளவு இறக்குமதி செய்யப்பட்டது. தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலங்கானா, கோவா, மேற்கு வங்கம், கேரளா, மகாராஷ்டிரா, ஒரிசா, அரியானா மாநிலங்களில் முந்திரி தொழில் அதிக அளவு நடந்தது. இதனால் உலக சந்தையில் இந்தியாவில் உற்பத்தியாகும் முந்திரி பருப்புக்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது. இதன் மூலம் அன்னியசெலாவணி அதிகரித்தது. ஆனால் பாஜ ஆட்சிக்கு வந்தபிறகு இறக்குமதி முந்திரிக்கு 9.36 சதவீதம் வரி விதிக்கப்பட்டது. இதனால் சிறு ஆலை உரிமையாளர்கள் முந்திரி இறக்குமதி செய்யமுடியாத நிலை ஏற்பட்டதுடன், ஆலைகள் இயங்கமுடியாத நிலை உருவானது.இந்நிலையில் வியட்நாம், தான்சானியா நாடுகள், தங்கள் நாடுகளில் முந்திரி ஆலைகளை அமைக்க இந்தியாவில் உள்ள பெரிய ஆலை முதலாளிகளை அழைத்தன. தற்போது அந்த நாடுகளில் அதிக அளவு முந்திரி ஆலைகள் அமைக்கப்பட்டு, முந்திரிபருப்பு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.இந்தியாவிற்கு அதிக அளவு முந்திரி வியட்நாமில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. தற்ேபாது அங்கு ஆலைகள் அமைக்கப்பட்டதால், தரம்குறைந்த முந்திரி குறைந்த அளவு இந்தியாவிற்கு வருகிறது. இதை கொண்டு, முந்திரிபருப்பு தயாரித்து உலக சந்தைகளில் போட்டிபோட முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் குமரியில் உள்ள 550 முந்திரி ஆலைகளில் சுமார் 450 ஆலைகள் மூடப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள 100 ஆலைகள் குறைந்த அளவு தொழிலாளிகளை கொண்டு இயங்குகின்றன. நலிவடையும் முந்திரி ஆலைகளால் தொழிலாளர்கள் பாதிப்பு அடைந்துள்ளனர். குமரியில் தினமும் பெண் தொழிலாளர்களுக்கு 200ம், ஆண்களுக்கு 312ம் ஊதியமாக வழங்கப்படுகிறது. இவர்களுக்கு கடந்த 2 வருடமாக ஊதியம், அகவிலைப்படி உயர்வு வழங்கப்படவில்லை. இதனால் தொழிலாளர்கள் வேறு வேலைகளுக்கு சென்று வருகின்றனர். இது குறித்து சிஐடியு மாவட்ட தலைவர் சிங்காரம் கூறியதாவது: முந்திரி ஆலைகளை காப்பாற்றி, தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பேண மத்திய, மாநில அரசுகள் நீர்நிலை புறம்போக்குகள், கடற்கரை மற்றும் தரிசு நிலங்களில் முந்திரி மரம் நட ஊக்கப்படுத்தவேண்டும். கேரளாவைபோல் முந்திரி கழகத்தை தமிழக அரசு அமைத்து, ஆலைகளுக்கு தேவையான முந்திரியை இறக்குமதி செய்து வழங்கவேண்டும்.

அந்த ஆலைகளில் உற்பத்தியாகும் முந்திரி பருப்புகளை அரசு கொள்முதல் செய்யவேண்டும். முந்திரி ஆலை உரிமையாளர்கள் ஜெயசந்திரன், ரெகு ஆகியோர் கூறியதாவது: கடந்த காலங்களில் 50 முதல் 90 வரை தரத்திற்கு ஏற்ப கச்சா முந்திரி இறக்குமதி செய்யப்பட்டது. வியட்நாமில் இருந்து அதிக அளவு முந்திரி இறக்குமதி செய்யப்பட்டன. தற்போது அங்கு ஆலைகள் இருப்பதால் அதிக விலைக்கு இறக்குமதி செய்யவேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது 140 முதல் கச்சாமுந்திரி கிடைக்கிறது. மேலும் மத்திய அரசு 9.36 சதவீதம் இறக்குமதி வரியை விதித்துள்ளது. தற்போது அந்த வரியில் இருந்து 2.5 சதவீதம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இறக்குமதி வரியை மொத்தமாக ரத்து செய்யவேண்டும். மேலும் ஜிஎஸ்டியில் முந்திரிக்கு 5 சதவீதம், முந்திரி பருப்புக்கு 18 சதவீதம் என வரி வசூலிப்பதால் முந்திரி ஆலைகள் மிகவும் பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளன. என்றனர்.

