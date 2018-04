போலீஸ் தாக்குதலில் காயம் அடைந்த கைதி பலி

நெல்லை: நெல்லை பாளை. அருகே உள்ள மருதூரை சேர்ந்த முருகேசன் (26), வாகைகுளத்தை சேர்ந்த மாணிக்கராஜா என்ற ராஜா (24), இவரது அத்தைண்ணம்மா (44) ஆகியோரை வழிப்பறி வழக்கில் சிவந்திபட்டி போலீசார் கடந்த 29ம் தேதி கைது செய்தனர். அன்றையதினம், முருகேசனும், ராஜாவும் கால் முறிந்து மூச்சுத்திணறலுடன் நெல்லை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர். நேற்று முன்தினம் இரவு முருகேசன் இறந்தார். சிகிச்சை பெற்று வந்த மாணிக்கராஜா நேற்றிரவு இறந்தார். போலீஸ் தாக்குதலால் கைதிகள் இறந்ததாக உறவினர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். இதனால் அப்பகுதியில் பதற்றம் நிலவுகிறது.

