மத்திய அரசு 3 மாதம் அவகாசம் கேட்பது அரசியல் விளையாட்டு- நடிகர் கமல்ஹாசன்

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசு 3 மாதம் அவகாசம் கேட்பது அரசியல் விளையாட்டு என்று நடிகர் கமல்ஹாசன் கூறினார்.

சென்னை: மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவர் நடிகர் கமல்ஹாசன் சென்னை விமானநிலையத்தில் நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் கூறியதாவது:- மெரினா கடற்கரையில் போராட்டம் நடத்தியவர்களை கைது செய்தது அடக்குமுறை. எதிர்ப்பு குரலே வரக்கூடாது என்று அடக்குமுறை செய்ததால் தீயாக பரவிவிடும். மாணவர்களின் எழுச்சி என்பது அவர்களுடைய கோபம் மட்டுமல்ல. மக்களின் கோபத்தை அவர்கள் பிரதிபலிக்கின்றனர். நானும் அப்படித்தான். இதை அடக்க அடக்க அதிகரிக்கும். நான் அழைப்பு விடுத்தா மெரினாவில் போராட்டம் நடத்தினார்கள்? இயற்கையாக நியாயமாக ஏற்படும் கோபம். எனக்கும் கோபம் ஏற்படும். எனக்கு தெரிந்த வழியில் நியாயமான வழியில் வெளிப்படுத்துவேன். அமைதியான வழியில் போராடுவேன். இதைத்தான் அவர்களும் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். காவல்துறையை வைத்து எத்தனை பேரை அடக்க முடியும்? கடந்த முறை அடக்கிப் பார்த்து நடக்கவில்லை. மக்கள் நீதி மய்யத்திற்கு உண்ணாவிரத போராட்டத்தின் மீது அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லை. அது அ.தி.மு.க. வழி என்பதால் அவர்கள் செய்கின்றனர். காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க மத்திய அரசு 3 மாத காலம் அவகாசம் கேட்பது ஒரு அரசியல் விளையாட்டு. ஓட்டு வேட்டைக்கான விளையாட்டு. இப்படி திசை திருப்பப்படும் என்று ஏற்கனவே தெரிவித்தேன். அப்படித்தான் நடந்து இருக்கிறது. என்னுடைய முறையீடு இனி இங்கே கேட்டு பிரயஜோனம் இல்லை. 2 பேர் நான் இல்லை நீ தான் என்று மாறி மாறி பேசுகின்றனர். என்னென்ன வழிகள் இருக்கிறதோ அதை மாநில அரசு கையில் எடுத்து உள்ளது. இனி நேராக பிரதமரிடமும் மத்திய அரசிடமும் கேட்க வேண்டும். உயிரும், பயிரும் காலம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். காலதாமதம் செய்ய முடியாது. அவர்கள் ஆவன செய்தே ஆகவேண்டும். அவர்களால் இயலும் என்பதே என் கருத்து. பிரதமரை சந்திக்க வேண்டும். இது தனி மனிதன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சினை அல்ல, இரு மாநிலங்கள் சம்பந்தப்பட்டது. மற்ற மாநிலங்களில் நதிநீர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. அரசியலுக்காக தடுத்துக் கொண்டு இருக்கின்றனர் அரசியல்வாதிகள். இதில் யார் பெயரை வேண்டுமானாலும் சேர்த்து கொள்ளலாம். தங்களின் சுயநலத்திற்காக, கட்சியின் நலனுக்காக மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் விளையாடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். இந்த மாதிரி விளையாட்டுக்கு இது நேரமில்லை. தற்போது செயல்படும் வேளை. இதனால் கொதித்து எழுந்து கூடி உள்ளார்கள். இன்னும் கூடுவார்கள் என்பது என் எதிர்பார்ப்பு. ஸ்டெர்லைட் ஆலை போராட்டத்திற்காக நாளை (இன்று) தூத்துக்குடி செல்கிறேன். அங்குள்ள பிரச்சினைகள் எனக்கு தெரியும். இவருக்கு என்ன தெரியும் என்று கிண்டல் அடித்து பேசுகின்றனர். மக்களுக்கு என்னை விட அதிகம் தெரியும். தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நித்திரையில் இருந்து எழவேண்டும். இவ்வாறு கமல்ஹாசன் கூறினார். ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக இன்று காலை விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி செல்லும் கமல்ஹாசன், பின்னர் விமான நிலையத்தில் இருந்து கார் மூலம் போராட்டம் நடைபெற்று வரும் குமரெட்டியாபுரம் கிராமத்துக்கு செல்கிறார். அங்கு, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருபவர்களிடம், ஸ்டெர்லைட் ஆலையால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து அவர் கேட்டு அறிகிறார். மாலை வரையிலும் மக்களோடு, மக்களாக போராட்டத்தில் பங்கேற்றுவிட்டு, இன்று மாலையே அவர் மீண்டும் விமானம் மூலம் சென்னை திரும்ப உள்ளார். இதற்கான ஏற்பாடுகளை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருவதாக மக்கள் நீதி மய்யத்தை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர். #tamilnews

