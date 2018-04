சதுரகிரி மலைப்பகுதியில் காட்டுத்தீ: பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுப்பு

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்: ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே உள்ள சதுரகிரி மலைப்பகுதியில் காட்டுத்தீ ஏற்பட்டுள்ளது. நேற்றிரவு பலத்த இடி, மின்னல் தாக்கியதால் காட்டுத்தீ ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காட்டுத்தீ ஏற்பட்டுள்ளதால் சதுரகிரி மலைக்கு செல்ல பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

