மீத்தேன், நியூட்ரினோ உள்ளிட்ட திட்டங்களில் மத்திய அரசுக்கு எதிராக செயல்படும் அமைப்புகளை தடை செய்ய முடிவு: தீவிர கண்காணிப்பில் உளவுப்பிரிவு போலீஸார்

மீத்தேன், நியூட்ரினோ உள்ளிட்ட மத்திய அரசு திட்டங்களுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தும் அமைப்புகளை தடை செய்வதற்கான காரணங்களை கண்டறிந்து கூறுமாறு உளவுப்பிரிவு போலீஸாருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

கூடங்குளம் அணு மின் நிலைய விரிவாக்க திட்டம், மீத்தேன், நியூட்ரினோ என தமிழக மக்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத திட்டங்களை, தமிழகத்தில் மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. இதற்கு முன்பு சிறிய போராட்டத்துடன் அமைதியாக இருந்த மக்கள், இப்போது ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் கடுமையாக எதிர்த்து தீவிர போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மக்களின் திடீர் மாற்றத்துக்கான காரணம் குறித்து ஆய்வு செய்யுமாறு உளவுப்பிரிவு போலீஸாருக்கு அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

அதன்பேரில் உளவுப்பிரிவு போலீஸார் ஆய்வு நடத்தி, ஒரு அறிக்கையையும் மத்திய அரசுக்கு அனுப்பியுள்ளனர். அதில், “பூவுலகின் நண்பர்கள், மே 17 இயக்கம், நாம் தமிழர் கட்சி, மக்கள் கலை இலக்கிய கழகம், மக்கள் அதிகாரம் உட்பட 11 அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் மக்களை தூண்டி விடுகின்றனர். மத்திய அரசு திட்டங்களில் உள்ள அபாயங்களை மக்களிடம் அறிவியல் விளக்கத்துடன் கூறுகின்றனர். இவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காகவே சில ஐடி ஊழியர்களும் உள்ளனர். இந்த அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்களை கட்டுப்படுத்தினால் மக்கள் போராட்டங்கள் நடத்துவது 90 சதவீதம் குறைந்து விடும் ” என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

உளவுப்பிரிவு போலீஸாரின் அறிக்கையை ஆய்வு செய்த மத்திய அரசு அதிகாரிகள், இந்த அமைப்புகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிகளை கண்டுபிடித்து தெரிவிக்குமாறு கூறியுள்ளனர். அதைத் தொடர்ந்து மத்திய அரசுக்கு எதிராக செயல்படும் அமைப்புகளை கண்காணிக்கும் பணியில் மத்திய உளவுப்பிரிவினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இந்த அமைப்புகளை செயல்படவிடாமல் தடுக்க வேண்டும் அல்லது அமைப்பையே தடை செய்ய வேண்டும்.

இதற்கான வலுவான காரணங்களை கண்டறிந்து தெரிவிக்குமாறு உளவுப்பிரிவினருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் மத்திய அரசுக்கு எதிரான 11 அமைப்புகளையும் தீவிரமாக கண்காணிக்கும் பணியில் உளவுப்பிரிவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Source: The Hindu

English summary

Methane, including neutrino projects for the Federal Government to act against the decision to ban the Organization: extreme police surveillance in intelligence

Centrally sponsored schemes, including methane, neutrino struggle against organizations ban scents