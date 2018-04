சீனாவின் நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க அருணாச்சல் எல்லையில் படைகள் குவிப்பு

சீனாவின் நடவடிக்கைகளைத் தீவிரமாகக் கண்காணிக்க, அருணாச்சல பிரதேச எல்லையில் ராணுவ வீரர்களின் எண்ணிக்கையை இந்தியா அதிகரித்துள்ளது.

அருணாச்சல் எல்லையில் உள்ள டோக்லாம் பகுதியில் சீன ராணுவத்தினர் சாலை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அதை இந்திய ராணுவம் தடுத்து நிறுத்தியது. வீரர்களும் அதிகளவில் குவிக்கப்பட்டனர். சீனாவும் ராணுவ வீரர்களை அங்கு குவித்தது. இதனால் போர் பதற்றம் உருவானது. இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின்னர் படைகள் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டன. எனினும் வழக்கமான வீரர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.

இந்நிலையில், திபெத் எல்லைப் பகுதியில் சீனாவின் நடவடிக்கைகளைக் கண்காணிக்க அருணாச்சல பிரதேச எல்லைப் பகுதியான திபாங் பகுதியில் ராணுவ வீரர்களின் எண்ணிக்கையை இந்தியா நேற்று அதிகரித்தது.

இதுகுறித்து கிபிது பகுதியில் பொறுப்பேற்றுள்ள ராணுவ அதிகாரிகள் மேலும் கூறும்போது, ‘‘டோக்லாம் பிரச்சினைக்குப் பிறகு இந்தப் பகுதியில் ராணுவ வீரர்களின் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. திபாங், தாவூ-டெலாய், லோஹித் பகுதிகளில் பனிப்பொழிவு அதிகம் உள்ள 17,000 அடி உயரப் பகுதிகளில் கண்காணிப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்திய – சீன எல்லை கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் ராணுவ வீரர்கள் பல குழுக்களாக 15 முதல் 30 நாட்கள் சுழற்சி முறையில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்’’ என்றனர். – பிடிஐ

Source: The Hindu

English summary

People’s Republic of China’s actions to monitor the concentration of troops in arunachal border

People’s Republic of China, closely monitored the activities of Arunachal Pradesh along the border, the number of army personnel to this